Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk chỉ mối nguy khi bố mẹ giao xe cho con đi học

Chiều 29/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho nhân dân và cung cấp thông tin về an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh này xảy ra 351 vụ tai nạn giao thông khiến 230 người chết, 241 người bị thương, trong đó, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có 4 vụ khiến 14 người chết, 7 người bị thương.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Lực lượng chức năng lập biên bản hơn 68.500 trường hợp vi phạm; xử phạt, nộp kho bạc trên 91 tỷ đồng, tạm giữ trên 21.000 phương tiện các loại.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn là do ý thức của người tham gia giao thông kém. Do đó, công tác tuyên truyền rất quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân nhằm hạn chế tai nạn xảy ra.

Theo Đại tá Hưng, thời gian qua, công tác phối hợp thông tin giữa lực lượng CSGT và báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, còn có sự chần chừ, e ngại khi cung cấp thông tin. Vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chấn chỉnh một số đơn vị chậm trễ cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông trên địa bàn.

"Báo chí cần các thông tin chính thống để truyền tải nhanh chóng, kịp thời, chính xác nên các đơn vị phải cung cấp các thông tin chuẩn nhất về tình hình các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Tránh tình trạng mạng xã hội đưa thông tin chưa kiểm chứng gây tò mò, hoang mang trong nhân dân", Đại tá Hưng cho hay.

Camera ghi lại vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp điện do học sinh điều khiển và xe đầu kéo (Ảnh: Cắt từ clip).

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trăn trở khi thời gian qua, tai nạn giao thông xảy ra với học sinh gia tăng, đáng báo động trên địa bàn tỉnh, nhất là các trường hợp chạy xe đạp điện, xe máy điện.

Đại tá Hưng dẫn chứng vụ tai nạn gần nhất xảy ra vào ngày 26/9 tại địa bàn huyện Cư M'gar khi 2 học sinh ngồi trên xe đạp điện đã không làm chủ tốc độ, lao thẳng vào chiếc xe đầu kéo dẫn đến các nạn nhân bị thương nặng.

Dù lực lượng CSGT đã tăng cường tuyên truyền đến các trường học, thay đổi hình thức tuyên truyền lý thuyết bằng hình ảnh trực quan sinh động, chỉ rõ các tình huống dễ xảy ra tai nạn, các điểm mù, các lỗi thường gặp khi lưu thông… nhưng tình trạng học sinh vi phạm vẫn tăng cao.

"Nhiều bố mẹ chiều chuộng giao xe đạp điện cho con đến trường, dù các cháu chưa học kỹ năng tham gia giao thông là rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến các cháu mất đi tương lai. Vì vậy, trách nhiệm của gia đình, nhà trường phải cùng vào cuộc, giáo dục các em tránh những vụ tai nạn đau xót", Đại tá Hưng chia sẻ.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi học sinh điều khiển xe máy điện đến trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện trên địa bàn có hơn 100.000 ô tô, mật độ các phương tiện lưu thông cao, trong khi hạ tầng còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

"Vấn đề quan trọng nhất là ý thức, văn hóa của người tham gia giao thông, chúng tôi mong rằng báo chí sẽ phối hợp cùng lực lượng CSGT để tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân nhằm hướng đến sự văn minh, an toàn, hạn chế tối đa tai nạn giao thông", Đại tá Hưng chia sẻ.