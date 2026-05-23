Ba cháu bé đuối nước thương tâm trên sông Trà Khúc

Sáng 23/5, lãnh đạo UBND xã Trường Giang (Quảng Ngãi) thông tin trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đuối nước làm 3 nạn nhân tử vong.

Sông Trà Khúc chảy qua địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Vụ tai nạn xảy ra chiều 22/5, tại đoạn sông Trà Khúc chảy qua thôn Minh Khánh (xã Trường Giang). Cháu N.T.Q.N. (SN 2015) điều khiển xe máy điện chở N.Q.Q. (SN 2013) và N.T.H. (SN 2015), cùng trú thôn Minh Trung, xã Trường Giang đi chơi rồi xuống sông Trà Khúc tắm sau đó xảy ra tai nạn.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm.

Đến sáng 23/5, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu N. và Q. gần nơi xảy ra tai nạn. Thi thể cháu H. được phát hiện trên đoạn sông thuộc địa bàn xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 6km. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.