Đôi vợ chồng tử vong trên vịnh Hạ Long

Khoảng 9h ngày 21/5, một số ngư dân phát hiện hai thi thể nổi trên vùng biển gần đền Đầu Mối, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh điều động lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân vào bờ tại khu vực bãi tắm Hòn Gai, phường Hạ Long.

Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh đưa các thi thể nạn nhân vào bờ (Ảnh: Diệu Hoàng).

Chính quyền phường Hạ Long đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ người thân và cơ quan chức năng, khoảng 5h30 cùng ngày, hai nạn nhân sử dụng thuyền nhỏ ra khu vực biển gần đền Đầu Mối để nhấc lưới đánh bắt hải sản thì gặp nạn.

Qua nhận dạng và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân là bà V.T.B. (46 tuổi), và ông N.V.K. (47 tuổi) cùng trú tại phường Hà Tu (Quảng Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền bị đắm khiến hai nạn nhân đuối nước tử vong.

Hiện gia đình đã đưa thi thể các nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

Phường Hà Tu hỗ trợ ban đầu 25 triệu đồng cho mỗi nạn nhân để lo mai táng, đồng thời giao Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và khu phố phối hợp hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.