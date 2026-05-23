Hai học sinh lớp 8 tử nạn khi tắm sông Hồng

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 17h30 ngày 22/5, bốn học sinh gồm C.V.Q., T.N.H., P.T.B. và N.T.Đ. cùng trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, rủ nhau ra khu vực Bến Đì, thôn Xâm Hồng tắm.

Trong lúc tắm, nhóm học sinh bơi vào vùng nước xoáy. Hai em B. và Đ. bơi được vào bờ, còn Q. và H. mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, thi thể hai học sinh được tìm thấy.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tự ý tắm tại sông, hồ, ao, đặc biệt ở khu vực nước sâu, chảy xiết hoặc có xoáy nước.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị các gia đình trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ, khuyến khích trẻ tham gia các lớp học bơi và học kỹ năng tự cứu khi gặp sự cố dưới nước.