Hai nam sinh lớp 10 tử vong khi đi câu cá

Sáng 22/5, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nam sinh tử vong.

Theo ông Quyền, trưa 21/5, em N.V.Đ. (SN 2010, trú thôn 1, xã Hương Phố, học lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi) và em N.H.T. (SN 2010, trú thôn 2, xã Hương Phố, học lớp 10 Trường THPT Hương Khê) rủ nhau đi câu cá.

Xã Hương Phố huy động lực lượng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực nước sâu trên địa bàn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Đến chiều tối, gia đình không thấy 2 nam sinh trở về nên trình báo chính quyền. Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 22h cùng ngày, thi thể 2 nam sinh được phát hiện tại khu vực Khe Ấm, thuộc địa phận xã Hương Đô. "Cơ quan công an nhận định một em trượt chân xuống nước, em còn lại cứu bạn nhưng không may cả 2 cùng tử vong", ông Quyền thông tin.

Lãnh đạo xã Hương Phố đã đến động viên, thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ mai táng tới gia đình các nạn nhân.