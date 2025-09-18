Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão số 8 hôm nay

Sáng 18/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và khả năng mạnh lên thành bão trong hôm nay.

Dự báo khoảng 1h ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão sau đó đi vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu dần.

Bão số 8 khả năng hình thành trong hôm nay (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m,biển động.

Dự báo ngày và đêm 18/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm 19/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.