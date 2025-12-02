Ngày mai miền Bắc chuyển rét, có nơi dưới 11 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 2/12, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo đến sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; Bắc Trung Bộ 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 3/12 trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C (Ảnh: D.T.).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, do không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 và nhiễu động gió đông trên cao, từ đêm 2 đến 5/12, khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Ngày 2/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào vài nơi.

Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 3/12, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3/12 và ngày 4/12, khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Dự báo từ đêm 4/12, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.