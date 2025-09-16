Cả nước mưa nhiều nơi, bão số 8 có thể hình thành trong ngày mai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 16/9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines) với sức gió mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Chiều tối mai, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão với cường độ gió cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông.

Đến 19h ngày 18/9, bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông (trở thành cơn bão số 8). Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, cường độ ít thay đổi.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 17/9 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh lên thành bão, từ gần sáng 18/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2,5-4,5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ đêm nay đến ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, đồng bằng và ven biển, đêm, sáng có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Theo dự báo, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 17/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.