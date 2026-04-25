Anh em ruột nguy kịch khi làm việc dưới hầm tàu cá ở Lâm Đồng
(Dân trí) - Trong lúc làm việc ở hầm tàu cá, nhóm lao động rơi vào trạng thái khó thở, choáng váng. Trong số các nạn nhân, hai anh em ruột rơi vào trạng thái nguy kịch tính mạng.
Vụ việc xảy ra vào ngày 25/4, tại cảng cá Cồn Chà, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, nhóm lao động (chưa rõ số lượng người) xuống hầm tàu cá bốc dỡ hàng. Tuy nhiên, nhiều người sau đó rơi vào trạng thái khó thở, choáng váng, nghi bị ngạt khí, nên phát tín hiệu cầu cứu.
Phát hiện vụ việc, những người trên tàu tri hô, hỗ trợ đưa các nạn nhân rời hầm tàu, di chuyển vào bờ cấp cứu.
Trong số nạn nhân có anh N.T.V. (SN 1992, trú tại phường Phan Thiết) và người em trai là N.T.Q. (SN 1993) rơi vào tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.