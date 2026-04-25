Anh em ruột nguy kịch khi làm việc dưới hầm tàu cá ở Lâm Đồng

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/4, tại cảng cá Cồn Chà, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, nhóm lao động (chưa rõ số lượng người) xuống hầm tàu cá bốc dỡ hàng. Tuy nhiên, nhiều người sau đó rơi vào trạng thái khó thở, choáng váng, nghi bị ngạt khí, nên phát tín hiệu cầu cứu.

Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa các nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Đoàn Sĩ).

Phát hiện vụ việc, những người trên tàu tri hô, hỗ trợ đưa các nạn nhân rời hầm tàu, di chuyển vào bờ cấp cứu.

Trong số nạn nhân có anh N.T.V. (SN 1992, trú tại phường Phan Thiết) và người em trai là N.T.Q. (SN 1993) rơi vào tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.