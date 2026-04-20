Phát hiện nhiều mảnh xương, vỏ đạn khi đào móng nhà ở Lâm Đồng

Ngày 20/4, Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Lập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đang phối hợp bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ phát hiện vật liệu nổ, hiện vật còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng chức năng khai quật, thu thập nhiều mảnh xương, vỏ đạn (Ảnh: Trần Ngà).

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1963, trú tại thôn 2, xã Đức Lập) đào đất xây dựng móng nhà, bất ngờ phát hiện nhiều mảnh xương, vỏ đạn, mảnh nylon… nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Lập cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.

Nhiều mảnh xương, vỏ đạn được tìm thấy (Ảnh: Trần Ngà).

Bước đầu, cơ quan chức năng khai quật, ghi nhận một đầu đạn, một số vỏ nghi đạn súng AK, một số mảnh nylon giống loại dùng cho quân đội, dây điện, vỏ dao bằng nhựa, nhiều mảnh xương…

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.