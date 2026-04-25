Đề nghị báo cáo vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong ở Lâm Đồng

Ngày 25/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND phường Mũi Né, Trường THCS Lê Hồng Phong báo cáo vụ học sinh bị bạn đâm tử vong.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương. Do vậy, sở này đề nghị UBND phường Mũi Né chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp cùng nhà trường xác minh, tổng hợp diễn biến vụ việc, gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án (Ảnh: Trần Nguyên).

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Trường THCS Lê Hồng Phong trấn an tâm lý học sinh, ngăn chặn việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình nam sinh.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 11h30 ngày 24/4, tại khu vực trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Mũi Né), xảy ra mâu thuẫn giữa 2 học sinh lớp 9. Tại đây, Nguyễn Quốc Cường dùng dao đâm vào ngực Nguyễn Ngọc Tú, làm nạn nhân bị thương nặng.

Tú được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.