Nam sinh lớp 9 ở Lâm Đồng bị bạn đâm tử vong

Ngày 24/4, Công an phường Mũi Né phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nam sinh lớp 9 tử vong sau khi bị người khác dùng hung khí tấn công.

Nạn nhân là Nguyễn Ngọc Tú (SN 2010, trú tại khu phố 1, phường Mũi Né), là học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Hồng Phong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Tú đến khu vực thuộc khu phố 6, phường Mũi Né, bất ngờ xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Cường, học sinh cùng trường. Tại đây, Tú bị Cường dùng dao đâm vào ngực, gây thương tích.

Tú được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương nặng nên tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.