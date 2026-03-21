Ngày 21/3, tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này vừa công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Thong đó có 18 bí thư xã, phường, 8 giám đốc sở và 1 phó giám đốc sở.

Cử tri bỏ phiếu Tổ bầu cử số 11 (khu phố 11, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp) (Ảnh: Minh Linh).

Theo danh sách, người trúng cử lớn tuổi nhất là ông Phan Hùng Mãnh (68 tuổi), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp.

Người trúng cử trẻ tuổi nhất là bà Bạch Hồng Ngọc (32 tuổi), Chánh văn phòng Đảng uỷ xã Tân Thới.

Trong danh sách người trúng cử còn có các hiệu trưởng, tổng biên tập của báo - tạp chí, cán bộ bệnh viện, lãnh đạo doanh nghiệp, tôn giáo..., gồm: Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Tổng biên tập Báo và Phát thanh truyền hình Đồng Tháp; ông Trương Tấn Đạt, Tổng biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp; ông Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Đồng Tháp; ông Lê Trung Nghĩa, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp; ông Trần Thanh Bình (Thượng toạ Thích Tĩnh Triệt), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; ông Vũ Huy Giáp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang...