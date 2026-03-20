Hà Tĩnh công bố 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả công bố, 58 đại biểu được cử tri tín nhiệm, bầu chọn từ 94 ứng cử viên, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 91,35%-99,16%. Các đại biểu trúng cử đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Cử tri dân tộc Chứt, Hà Tĩnh đi bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Hoàng Anh).

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trúng cử với tỷ lệ 98,52%.

Danh sách trúng cử cũng có các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh như ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại biểu trúng cử trẻ nhất là bà Nguyễn Ny Hương (SN 1989), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn được tổ chức đồng bộ, đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử.

Toàn tỉnh không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỷ lệ cử tri đi bầu thấp hay không đủ số lượng đại biểu; không có khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.