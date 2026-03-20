85 người trúng cử đại biểu HĐND Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng cho biết đã ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Một nữ cử tri trẻ tuổi ở Hải Phòng đi bỏ phiếu ngày 15/3 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo đó, có 85 người trúng cử, bảo đảm đủ số lượng đại biểu được ấn định. Trong số này, 74 người đạt tỷ lệ phiếu trên 90%, 3 người đạt trên 99%, người cao nhất đạt 99,88%.

Người trúng cử trẻ nhất sinh năm 1988, người lớn tuổi nhất sinh năm 1958.

Trước đó, thành phố có 139 người ứng cử đại biểu HĐND, với cơ cấu gồm 61 nữ (43,88%), 27 người trẻ (19,42%), 8 người ngoài Đảng (5,76%), 52 người tái cử (61,17%) và 1 người dân tộc thiểu số (0,72%).

Hải Phòng tổ chức 18 đơn vị bầu cử, trong đó 13 đơn vị bầu 5 đại biểu và 5 đơn vị bầu 4 đại biểu.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hải Phòng diễn ra dân chủ, an toàn. Hai khu vực bỏ phiếu tại Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm ngày 14/3; còn lại 2.575 khu vực bỏ phiếu tại 113 xã, phường, đặc khu đồng loạt diễn ra ngày 15/3.

Toàn thành phố có hơn 3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tuyệt đối. Cử tri quan tâm, nghiên cứu kỹ tiểu sử ứng cử viên và kỳ vọng lựa chọn được người đủ đức, đủ tài.