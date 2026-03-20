Ủy ban bầu cử TPHCM cảm ơn cử tri và nhân dân

Ngày 20/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của TPHCM đã gửi thư cảm ơn tới cử tri và nhân dân.

Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây cũng là thời điểm cả nước tích cực triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TPHCM bỏ phiếu tại xã Hóc Môn (Ảnh: Nam Anh).

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, là dịp để mỗi công dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Hòa chung không khí phấn khởi và dân chủ của ngày hội toàn dân, cuộc bầu cử trên địa bàn TPHCM diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri thành phố tham gia bầu cử đạt trên 99%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định với mức tín nhiệm cao.

"Kết quả này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân đối với sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là minh chứng xác thực cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin kiên định của nhân dân, sự kỳ vọng của cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu xuất sắc, ưu tú về phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước", Ủy ban bầu cử TPHCM nêu rõ.

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, mỗi lá phiếu của cử tri chính là sự trao gửi niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, bền vững.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp; biểu dương tinh thần tận tụy, nỗ lực của các tổ bầu cử; tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng quân đội, công an, y tế, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong việc giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân.

TPHCM cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể chức sắc, chức việc tôn giáo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên, đoàn viên, những người làm công tác truyền thông và các tầng lớp nhân dân. Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết, tinh thần chung sức, đồng lòng và sự phối hợp chặt chẽ của khối đại đoàn kết toàn dân đã góp phần quyết định làm nên thành công rực rỡ của cuộc bầu cử.

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố đặt ra nhiều trọng trách và mục tiêu quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị. Chính quyền TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên; các chức sắc, chức việc tôn giáo; lực lượng vũ trang; cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên, đoàn viên cùng toàn thể nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, vì sự phát triển bền vững của thành phố và cuộc sống ngày càng tốt đẹp của người dân.