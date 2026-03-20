Vĩnh Long công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, toàn tỉnh Vĩnh Long có 85 đại biểu trúng cử. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, số cử tri đi bầu là 76.188.544 người, đạt 99,68% tổng số cử tri.

Cử tri Vĩnh Long bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Theo đó, người trúng cử lớn tuổi nhất là ông Thạch Sok Xane, 76 tuổi, Tu sĩ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì Chùa Áng.

Đại biểu trúng cử trẻ nhất là ông Trần Trí Cường (38 tuổi), Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long và ông Mai Thanh Hồ (38 tuổi), Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Trong danh sách người trúng cử còn có các trụ trì và linh mục gồm:

Ông Nguyễn Thanh Dũng (Linh mục Laurent Nguyễn Thanh Dũng), Linh mục chánh sở Nhà thờ Chợ Lách, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam;

Ông Lâm Hoài Khung (Hòa thượng Thích Trí Minh), Tu sĩ, Phó Trưởng ban trì sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Phước Tường;

Ông Thạch Oai (Hòa thượng Thạch Oai), Tu sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, Trụ trì chùa Kompong;

Ông Thạch Thảo (Hòa thượng Thạch Thảo), Tu sĩ, Trưởng ban giáo dục khu vực 3, Ủy viên thường trực Trưởng ban từ thiện xã hội Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Kandal.

Ngoài ra có các đại biểu là đại diện ở công ty, doanh nghiệp gồm ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bến Tre và ông Nguyễn Quốc Thái, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.