84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ, trẻ nhất 34 tuổi

Sáng 19/3, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch thường trực HĐND kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, đã thông qua nghị quyết và công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 tại 28 đơn vị bầu cử.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi công bố kết quả bầu đại biểu HĐND sáng 19/3 (Ảnh: Hoàng Tùng).

Trong số 84 đại biểu trúng cử, ông Trần Hoàng Nhủ (SN 1992), hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Phước, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước, là đại biểu trẻ tuổi nhất.

Đại biểu lớn tuổi nhất là ông Tăng Nô (SN 1942), tu sĩ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Phó Hiệu trưởng trường Bổ túc văn hóa Bali trung cấp Nam Bộ, và là trụ trì chùa Khleang, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TP đã diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo ông Thanh, tỷ lệ cử tri Cần Thơ tham gia bầu cử đạt 99,88%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Kết quả, thành phố đã bầu đủ 18 đại biểu Quốc hội, 2.207 đại biểu HĐND cấp xã, và đặc biệt là bầu đủ 84 đại biểu HĐND thành phố.

"TP Cần Thơ không có đơn vị bầu cử hay khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu thêm. Về cơ cấu, thành phần đại biểu phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; chất lượng đại biểu được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Kết quả này góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn", ông Thanh nhấn mạnh.

Lực lượng công an tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 17, phường An Bình, TP Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Ông Thanh cũng lưu ý rằng các công việc sau bầu cử vẫn còn nhiều. Ông đề nghị Ủy ban Bầu cử thành phố và Thường trực HĐND thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Bầu cử TP khẩn trương xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cho các đại biểu trúng cử.

Đối với Thường trực HĐND TP, cần khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; sớm trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Ông Thanh lưu ý các đại biểu mới tham gia hoạt động của HĐND các cấp lần đầu cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu các văn bản luật, các quy định có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND nhằm đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri thành phố.