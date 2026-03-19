84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ, trẻ nhất 34 tuổi
(Dân trí) - "Cần Thơ không có đơn vị bầu cử hay khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu thêm. Về cơ cấu, thành phần phản ánh được tính đại diện rộng rãi...", Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết.
Sáng 19/3, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại hội nghị, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch thường trực HĐND kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, đã thông qua nghị quyết và công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 tại 28 đơn vị bầu cử.
Trong số 84 đại biểu trúng cử, ông Trần Hoàng Nhủ (SN 1992), hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Phước, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước, là đại biểu trẻ tuổi nhất.
Đại biểu lớn tuổi nhất là ông Tăng Nô (SN 1942), tu sĩ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Phó Hiệu trưởng trường Bổ túc văn hóa Bali trung cấp Nam Bộ, và là trụ trì chùa Khleang, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.
Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TP đã diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Theo ông Thanh, tỷ lệ cử tri Cần Thơ tham gia bầu cử đạt 99,88%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
Kết quả, thành phố đã bầu đủ 18 đại biểu Quốc hội, 2.207 đại biểu HĐND cấp xã, và đặc biệt là bầu đủ 84 đại biểu HĐND thành phố.
"TP Cần Thơ không có đơn vị bầu cử hay khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu thêm. Về cơ cấu, thành phần đại biểu phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; chất lượng đại biểu được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.
Kết quả này góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn", ông Thanh nhấn mạnh.
Ông Thanh cũng lưu ý rằng các công việc sau bầu cử vẫn còn nhiều. Ông đề nghị Ủy ban Bầu cử thành phố và Thường trực HĐND thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Bầu cử TP khẩn trương xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cho các đại biểu trúng cử.
Đối với Thường trực HĐND TP, cần khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; sớm trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.
Ông Thanh lưu ý các đại biểu mới tham gia hoạt động của HĐND các cấp lần đầu cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu các văn bản luật, các quy định có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND nhằm đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri thành phố.
Danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031:
1. Bà Lư Thị Ngọc Anh (SN 1985), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ
2. Bà Hồ Thu Ánh (SN 1976), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vị Thủy
3. Bà Hồ Thị Thanh Bạch (SN 1977), Giám đốc Sở Ngoại vụ
4. Ông Đào Xuân Bách (SN 1973), Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
5. Ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1970), Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. Ông Phạm Văn Bước (SN 1963), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ
7. Ông Nguyễn Văn Cam (SN 1977), Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ
8. Bà Võ Kim Chuyền (SN 1982), Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố
9. Ông Đỗ Thế Cường (SN 1980), Trưởng Phòng Công tố, kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố
10. Bà Phạm Thị Thùy Dung (SN 1983), Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân
11. Ông Lê Phước Đại (SN 1982), Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
12. Bà Hồ Thị Cẩm Đào (SN 1972), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
13. Bà Phan Thị Trúc Giang (SN 1983), Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND thành phố
14. Ông Huỳnh Việt Hòa (SN 1976), Giám đốc Công an thành phố
15. Bà Trần Thị Huyền (SN 1978), Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
16. Ông Trần Văn Huyến (SN 1971), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ
17. Bà Phan Thị Xinh Hưởng (SN 1976), Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gia Hòa
18. Ông Dương Sà Kha (SN 1972), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sóc Trăng
19. Ông Vũ Tiến Khang (SN 1969), Chánh Văn phòng Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ
20. Ông Tống Hoàng Khôi (SN 1975), Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy
21. Ông Nguyễn Văn Khởi (SN 1968), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
22. Ông Phạm Hoàng Lâm (SN 1976), Phó Chánh án TAND thành phố
23. Ông Trần Thanh Lâm (SN 1974), Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố
24. Ông Trần Thanh Liêm (SN 1970), Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh
25. Bà Hồ Ngọc Khánh Linh (SN 1980), Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
26. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
27. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan (SN 1973), Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ
28. Ông Lê Công Lý (SN 1977), Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
29. Bà Lê Thị Sương Mai (SN 1981), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố
30. Ông Lâm Hoàng Mẫu (SN 1976), Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
31. Ông Huỳnh Hoàng Mến (SN 1976), Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ
32. Ông Huỳnh Mười Một (SN 1973), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cờ Đỏ
33. Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam (SN 1988), Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
34. Ông Nguyễn Kỳ Nam (SN 1973), Trưởng Ban Đô thị của HĐND thành phố
35. Bà Huỳnh Thị Năm (SN 1980), Phó Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
36. Ông Huỳnh Thái Nguyên (SN 1982), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Quới
37. Bà Trần Thị Vĩnh Nghi (SN 1983), Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều
38. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1972), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
39. Ông Tô Tuấn Nghĩa (SN 1977), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Nhứt
40. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (SN 1976), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Ngãi
41. Bà Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1985), Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
42. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi (SN 1977), Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
43. Ông Nguyễn Văn Nhiều (SN 1983), Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
44. Ông Trần Hoàng Nhủ (SN 1992), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước
45. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt (SN 1977), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
46. Hòa thượng Tăng Nô (SN 1942), Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Phó hiệu trưởng trường Bổ túc văn hóa Bali trung cấp Nam Bộ, và trụ trì chùa Khleang, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ
47. Ông Dương Văn Ngoảnh (SN 1978), Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung
48. Ông Mai Thanh Phong (SN 1962), Trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Vĩnh Trinh
49. Ông Nguyễn Hoài Phương (SN 1985), Phó Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.
50. Bà Đào Thị Lang Phương (SN 1982), Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố.
51. Bà Nguyễn Minh Phương (SN 1971), Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
52. Bà Phạm Thị Phượng (SN 1975), Giám đốc Sở Nội vụ.
53. Ông Đặng Thanh Quang (SN 1970), Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tài Văn
54. Ông Nguyễn Văn Quân (SN 1980), Giám đốc Sở Tư pháp
55. Ông Lý Rotha (SN 1972), Phó Chủ tịch HĐND thành phố
56. Ông Nguyễn Văn Sử (SN 1975), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
57. Bà Nguyễn Ngọc Tám (SN 1982), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố
58. Ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1978) Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy
59. Ông Lê Thanh Tâm (SN 1975), Giám đốc Sở Tài chính
60. Ông Mai Văn Tân (SN 1978), Giám đốc Sở Xây dựng
61. Ông Châu Việt Tha (SN 1974), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn
62. Ông Đồng Văn Thanh (SN 1969), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
63. Ông Thiều Quang Thân (SN 1978), Phó Trưởng Ban Đô thị của HĐND thành phố
64. Ông Võ Minh Thắng (SN 1969), Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Ngã Năm
65. Bà Đinh Thị Minh Thư (SN 1981), Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố
66. Bà Trần Thị Thiên Thư (SN 1979) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Thành
67. Bà Tôn Thị Thanh Thúy (SN 1979), Phó Chánh tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TP Cần Thơ
68. Bà Nguyễn Thị Tiếm (SN 1980), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố
69. Ông Huỳnh Văn Tiến (SN 1988), Trưởng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
70. Ông Ngô Anh Tín (SN 1978), Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ
71. Ông Trần Trung Tính (SN 1983), Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ
72. Ông Nguyễn Quốc Toàn (SN 1987), Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
73. Bà Nguyễn Thị Hương Trà (SN 1985), Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND thành phố
74. Bà Võ Thị Mỹ Trang (SN 1980), Phó Chủ tịch HĐND thành phố
75. Ông Nguyễn Minh Trí (SN 1977), Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành
76. Bà Lê Thị Cẩm Tú (SN 1982), Bí thư Đảng ủy phường Long Bình
77. Ông Huỳnh Văn Tùng (SN 1975), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
78. Ông Trương Cảnh Tuyên (SN 1969), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
79. Bà Mã Thị Tươi (SN 1972), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ
80. Ông Lâm Thanh Vĩnh (SN 1976), Trưởng Ban Ban Dân tộc của HĐND thành phố
81. Ông Trần Quốc Vũ (SN 1974), Phó Chủ tịch HĐND thành phố
82. Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ
83. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1976), Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ
84. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1980), Trưởng Ban Pháp chế của HĐND thành phố