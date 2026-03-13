Cử tri vùng sâu, đồng bào dân tộc Cần Thơ sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

Ngày 12/3, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, đồng bào dân tộc Khmer của TP Cần Thơ đã và đang khẩn trương hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri đã sẵn sàng đi bỏ phiếu với tâm thế phấn khởi

Tại xã vùng căn cứ kháng chiến Mỹ Phước, ông Nguyễn Việt Phú, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết xã có 14 điểm bỏ phiếu với hơn 16.000 cử tri. Đến thời điểm này, các điểm bỏ phiếu đã thực hiện xong công tác trang trí.

Tổ bầu cử ở xã Mỹ Phước kiểm tra hòm phiếu trước ngày bầu cử để đảm bảo đúng quy định (Ảnh: CTV).

“Ngoài các điểm bỏ phiếu chính, xã cũng chuẩn bị thùng phiếu phụ, thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà những cử tri già yếu, khuyết tật hoặc ốm đau không thể đến điểm bỏ phiếu đảm bảo tất cả các cử tri đều được thực hiện quyền bỏ phiếu của mình”, ông Phú thông tin.

Cử tri Huỳnh Văn Tường (76 tuổi, trú tại xã Mỹ Phước) chia sẻ, những ngày này không khí bầu cử ở xã rất sôi nổi. Các tuyến đường đều rực rỡ cờ Tổ quốc, ai cũng háo hức chờ tới ngày để đi bỏ phiếu.

“Ngày hôm đó, tôi sẽ đi bỏ phiếu sớm, thực hiện quyền công dân của mình đúng quy định”, ông Tường nói.

Cử tri xã Mỹ Phước xem tiểu sử các ứng cử viên, chờ bầu chọn những người tiêu biểu nhất (Ảnh: CTV).

Ở xã Mỹ Tú, ông Phạm Tuân, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết xã có trên 28.400 cử tri, với 24 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, các công việc chuẩn bị cho bầu cử đảm bảo đúng tiến độ quy định.

Ông Phạm Minh Phu, Bí thư Chi bộ ấp Phước An (xã Mỹ Tú) cho biết ấp Phước An có hơn 1.000 cử tri. Các cử tri đã sẵn sàng cho ngày đi bỏ phiếu với tâm thế rất phấn khởi.

“Chúng tôi đã phát xong thẻ cử tri cho bà con, công tác tuyên truyền vẫn đang được thực hiện tốt. Tổ cũng chuẩn bị một thùng phiếu lưu động phục vụ những người không thể đến điểm bỏ phiếu vì lý do sức khỏe”, ông Phu cho hay.

Một điểm bỏ phiếu ở xã Mỹ Hương đã sẵn sàng, với lời chào: "Chào mừng cử tri đến bầu cử" (Ảnh: CTV).

Xã Mỹ Hương có hơn 35.000 cử tri, với 35 điểm bỏ phiếu. Đây là xã có hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Lãnh đạo xã cho biết, đến nay các tổ bầu cử đã thực hiện xong việc phát thẻ cử tri. Việc trang trí các điểm bỏ phiếu cũng đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ông Ký Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hương, cho biết để ngày bầu cử thành công tốt đẹp, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình.

“Các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử đang hoàn tất, với tinh thần sôi nổi, khẩn trương”, ông Thi chia sẻ.

Ngày 12/3, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, có buổi kiểm tra thực tế địa điểm các tổ bầu cử tại xã Mỹ Hương.

Qua kiểm tra, bà Đào ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết; đồng thời đề nghị xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp.

Cảm xúc của cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu

Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến ngày bầu cử, bên cạnh những cử tri đã nhiều lần bỏ phiếu còn có nhiều cử tri trẻ đang háo hức chờ thực hiện quyền công dân của mình, trực tiếp bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Lần đầu tiên được bỏ phiếu bầu cử, anh Danh Minh Khải (dân tộc Khmer, trú tại phường Mỹ Xuyên) chia sẻ rằng, khi nhận thẻ cử tri, nhìn tên mình ghi trên thẻ, anh rất vui và tự hào.

Cử tri trẻ vừa hồi hộp, vừa háo hức chờ ngày đi bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: CTV).

Anh Khải cho biết, trước ngày bầu cử, anh đã dành thời gian tìm hiểu các thông tin liên quan đến bầu cử như quy trình bỏ phiếu, cách bầu đại biểu,… Anh cũng tìm hiểu về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, anh Khải cũng nghiên cứu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác và tham gia gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên để khi đi bầu sẽ lựa chọn những người tiêu biểu nhất.

“Tới đây, cầm lá phiếu bầu cử, tôi hiểu rõ đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, giúp tôi có nhận thức rõ hơn về vai trò của mình khi đã trở thành một công dân trưởng thành, được góp phần lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tôi vừa vui, vừa hồi hộp, vừa háo hức chờ đến ngày hội non sông này. Ngày bầu cử, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi bầu sớm”, anh Khải bày tỏ.