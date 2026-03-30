7 nhà sập hoàn toàn, gần 4.200 nhà bị tốc mái do dông lốc, mưa đá

Sáng 30/3, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dông lốc, mưa đá ngày 29/3 khiến 3 người ở tỉnh Lào Cai bị thương, 7 nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Một ô tô ở Lào Cai bị thân cây xà cừ cổ thụ đổ, đè trúng (Ảnh: Công an phường Trung Tâm).

4.181 nhà ở tỉnh Lào Cai và Cao Bằng bị tốc mái (Lào Cai 4.159 nhà và Cao Bằng 22 nhà).

Tỉnh Lào Cai có gần 5ha hoa màu và 0,7ha cây công nghiệp, cây ăn quả thiệt hại; 7 trường và 3 nhà văn hóa bị tốc mái; 4 cột điện bị gãy đổ.

“Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đưa người bị thương đi cấp cứu; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại”, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho hay.

Theo dự báo, ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày 31/3 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại khu vực Nam Bộ, dự báo ngày 30-31/3 chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây khoảng 55-60km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại khoảng 35-45km; sông Hàm Luông 45-55km; sông Cổ Chiên 40-47km; sông Hậu 35-45km; sông Cái Lớn 30-35km. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 3/2025.

Ô tô hư hỏng do bị cây đổ vào tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ (Ảnh: Thanh Hòa).

Báo cáo thiệt hại nêu trên chưa có thông tin về tỉnh Phú Thọ, khi ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng chịu ảnh hưởng bởi trận mưa dông lớn, gió giật mạnh kèm theo mưa đá khiến 3 cây si bị bật gốc, đổ chắn ngang đường nội bộ vào khu di tích. Một ô tô con bị hư hỏng do cây đổ vào.

Tại Hà Nội, mưa lớn kèm gió giật mạnh, mưa đá trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3 cũng khiến cây xanh gãy đổ, tốc mái nhà ở một số khu vực.

Ở tỉnh Tuyên Quang, người dân phản ánh mưa đá xảy ra ở Hàm Yên ghi nhận cục đá có đường kính lên tới 7cm.

Mưa đá xảy ra tối 29/3 ở Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Người dân đo được đường kính viên đá lên tới 7cm (Ảnh: Trần Hiền).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, tình hình hồ chứa, đê điều và chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.