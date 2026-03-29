Lào Cai: Mưa dông khiến cây xà cừ bật gốc đổ, đè trúng ô tô trên đường

Tối 29/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 17h cùng ngày, tại tuyến tỉnh lộ 174 đoạn qua địa bàn xảy ra vụ 3 cây xà cừ cổ thụ bị mưa dông quật đổ, đè trúng một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường.

Chiếc ô tô con bị thân cây xà cừ cổ thụ đổ, đè trúng (Ảnh: Công an phường Trung Tâm).

Vào thời gian trên, ô tô mang BKS 21B-017.xx do một tài xế điều khiển, khi di chuyển tới địa điểm nêu trên bất ngờ bị 3 cây xà cừ lớn ven đường đổ, đè trúng.

Theo vị lãnh đạo, rất may vụ việc không làm ai bị thương, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn phường Trung Tâm đang có trận dông lớn kèm theo mưa to, gió giật mạnh.

Cảnh sát cưa, cắt các thân cây bị đổ (Ảnh: Công an phường Trung Tâm).

Tại hiện trường, nhiều cây xanh đổ chắn ngang mặt đường, khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Trung Tâm đã triển khai lực lượng, phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 và Đội CSGT đường bộ số 4 có mặt tại hiện trường phân luồng, tổ chức cưa cắt, di dời cây đổ.