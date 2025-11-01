6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền

Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước quy định tại Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền.

Điều 9 thông tư quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đến Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử gồm:

Giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước: Các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cùng ở Việt Nam.

Giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế: Các giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một tổ chức tài chính tham gia ở ngoài Việt Nam thực hiện ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác.

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo (Ảnh: Thành Đông).

Dù vậy, nếu đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo như trên.

Nội dung báo cáo gồm thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo, thụ hưởng; thông tin về khách hàng cá nhân/tổ chức tham gia chuyển tiền điện tử; thông tin về giao dịch; thông tin khác theo yêu cầu.

Xếp hạng tổ chức tín dụng theo tiêu chuẩn mới

Thông tư 21/2025 của Ngân hàng Nhà nước quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 1/11. Việc xếp hạng được thực hiện định kỳ hàng năm, căn cứ trên các tiêu chí về an toàn vốn, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả kinh doanh và khả năng thanh khoản.

Kết quả xếp hạng được chia thành nhiều mức, được coi là căn cứ để xem xét cấp phép mở rộng mạng lưới, triển khai sản phẩm dịch vụ mới và xác định mức độ rủi ro trong quản lý tín dụng.

Các ngân hàng thương mại, đặc biệt chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được yêu cầu chuẩn bị hồ sơ và rà soát lại hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ để đáp ứng tiêu chí mới.

Mở rộng đối tượng thực hiện chứng thực

Nghị định 280/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (có hiệu lực từ 1/11) đã mở rộng đối tượng thực hiện chứng thực.

Cụ thể, người thực hiện chứng thực là Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu (cấp xã); người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định; công chứng viên của phòng công chứng, văn phòng công chứng (tổ chức hành nghề công chứng); viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

So với quy định cũ, Nghị định 280 mở rộng thêm đối tượng thực hiện chứng thực là người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định.

Ngân hàng thương mại được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng

Thông tư 33/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2014 của Ngân hàng Nhà nước về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý (có hiệu lực từ 15/11) quy định tổ chức tín dụng được phép nhận và giao vàng miếng cho khách hàng, thực hiện theo từng miếng, thay vì chỉ có Ngân hàng Nhà nước thực hiện như trước đây.

Thông tư 33 quy định cụ thể tiêu chuẩn phân loại vàng gồm 3 nhóm gồm: vàng trang sức - mỹ nghệ (hàm lượng từ 8 kara trở lên), vàng miếng (có ký mã hiệu, thông số, tiêu chuẩn rõ ràng) và vàng nguyên liệu (dưới dạng thỏi, miếng).

Vàng miếng SJC (Ảnh: SJC).

Bao bì vàng miếng phải được chống giả theo quy chuẩn của ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp được phép sản xuất vàng miếng.

Việc đóng gói và niêm phong vàng được quy định chặt chẽ hơn: Vàng miếng cùng chất lượng được đóng thành lô 100 hoặc bội số của 100 miếng (tối đa 500 miếng), vàng nguyên liệu đóng thành lô 5 hoặc bội số của 5 thỏi (tối đa 25 thỏi), trong hộp kim loại không gỉ, có niêm phong và ghi rõ thông tin kiểm nhận.

Các ngân hàng thương mại được phép giao nhận vàng miếng với khách hàng kèm theo biên bản giao nhận, hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch. Việc này nhằm bảo đảm tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc và chất lượng từng sản phẩm vàng miếng.

Điều chỉnh giấy tờ tùy thân khi thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (có hiệu lực từ 18/11) quy định giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm:

- Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử.

- Đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: giấy chứng nhận căn cước.

- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp kèm theo thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2).

Giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phải còn hiệu lực và thời hạn sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.

Các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 274/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ 30/11.

Nghị định 274 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 30/11 (Ảnh: BHXH).

Các trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khi có một trong các lý do theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng, tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh, gồm:

- Bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

- Tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

- Các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự.