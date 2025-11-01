Vàng miếng SJC đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng

Giá vàng phiên chiều ngày 31/10 đã đảo chiều tăng trở lại.

Kết phiên, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng mỗi chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với mức kết phiên hôm trước đó.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng đang ở quanh ngưỡng 4.003,1 USD/ounce, tương đương 127,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Giá này đang rẻ hơn trong nước khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.

Tính trong 24 giờ qua, giá vàng thế giới giảm 22,5 USD/ounce, tương đương giảm 0,56%. Còn nếu tính trong 30 ngày qua, giá đã tăng 135,5 USD/ounce, tương đương tăng 3,51%. Thị trường đang trong giai đoạn củng cố biểu đồ, giao dịch trầm lắng hơn sau đợt biến động giá mạnh gần đây và trong bối cảnh tin tức khá yên ắng.

Đồng USD tiếp đà tăng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,19%, hiện ở mức 99,72.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.093 đồng.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.889-26.297 đồng.