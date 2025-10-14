Australia hỗ trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Mưa lớn nhấn chìm nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Thành Đông).

Đại sứ quán Australia ngày 14/10 cho biết, chính phủ Australia sẽ cung cấp tới 3 triệu đô la Australia (hơn 51 tỷ đồng) hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam khắc phục thiệt hại do bão Bualoi và Matmo.

Hỗ trợ của Australia sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh, và bộ dụng cụ che trú. Chuyến bay cứu trợ dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tối nay.

Ngoài ra, Australia cũng sẽ huy động các tổ chức phi chính phủ của Australia thông qua chương trình Đối tác Nhân đạo Australia để thực hiện các hoạt động cứu trợ.

Khoản tài trợ này cũng sẽ cung cấp các hỗ trợ thông qua các cơ quan Liên hợp quốc.

Bão Bualoi và Matmo liên tiếp đã tàn phá trên diện rộng và gây ra lũ lụt ở miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng.

“Chúng tôi biết quá trình phục hồi sau bão sẽ mất nhiều thời gian, và với tư cách là bạn và đối tác lâu năm, Australia sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn. Australia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai”, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong chia sẻ.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Australia Dr Anne Aly cũng phát biểu: “Chúng tôi chia sẻ với những gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão có sức tàn phá nặng nề vừa qua. Australia và Việt Nam đang hợp tác để đảm bảo các gia đình và những người dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, trẻ em, và người khuyết tật, nhận được hỗ trợ”.