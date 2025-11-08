5 tàu cá bị sóng đánh chìm ở Lâm Đồng

Ngày 8/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng xã Phan Rí Cửa và phường La Gi nắm bắt thông tin thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ nhiều tàu cá bị sóng đánh chìm.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả chìm tàu cá (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13 (Kalmaegi), nước lũ dâng cao làm 2 tàu cá của gia đình ông Châu Vũ Khuyên và ông Trần Văn Đức (xã Phan Rí Cửa) bị chìm trên khu vực sông Lũy, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Cùng ngày, nước lũ làm 3 tàu cá của các hộ dân neo đậu tại cảng La Gi (phường La Gi) bị vỡ vỏ, chìm, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Các vụ chìm tàu may mắn không gây thiệt hại về người.