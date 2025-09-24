TPHCM không chấp nhận đề xuất đánh chìm tàu làm điểm lặn du lịch ở Côn Đảo

Thời gian qua, thông tin liên quan tới vụ việc một công ty du lịch đề xuất đánh chìm xác tàu Sheng Li hiện neo đậu ở đặc khu Côn Đảo, đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận.

Tàu Sheng Li trôi dạt tự do, được lực lượng chức năng kéo về, neo đậu tại cảng Hải đội R33 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, đóng quân tại đặc khu Côn Đảo) chờ xử lý.

Đầu tháng 8, công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive gửi văn bản cho Sở Du lịch TPHCM đề xuất đề án đánh chìm xác tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo.

Ý tưởng đánh chìm tàu hàng Sheng Li thành điểm lặn du lịch hiện đã bị bác bỏ (Ảnh: Tuấn Tú).

Mới đây trong văn bản phúc đáp của Sở Nông nghiệp và Môi trường với đơn vị, nội dung cho biết hình thức xử lý này không được quy định trong luật pháp hiện hành.

Cơ quan này đã dẫn các quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 và Nghị định 05/2017/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm. Như vậy, chỉ có 2 phương án xử lý với tàu hàng Sheng Li và tiêu hủy hoặc bán đấu giá, không có hình thức đánh chìm để tạo thành điểm lặn du lịch.

Trước đó vào ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND TPHCM) ban hành quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá tài sản là tàu Sheng Li.

Trong đó, nội dung đề cập tới phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là tàu Sheng Li với 2 vòng đấu giá. Giá khởi điểm được đưa ra là 1,7 tỷ đồng.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá tài sản tàu Sheng Li chỉ được sử dụng để thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác. Hiện Sở Tài chính hoàn tất các thủ tục để tổ chức bán đấu giá tàu Sheng Li theo quy định.

Hiện trạng của tàu hàng Sheng Li bị bỏ hoang nhiều năm qua nên đã xuống cấp (Ảnh: Tuấn Tú).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive cho biết đã nhận được văn bản trả lời từ phía Sở.

"Mục đích ban đầu của chúng tôi muốn biến tàu bỏ hoang để cải tạo thành điểm đến du lịch, cuối cùng không được phía Sở chấp thuận. Chúng tôi chấp nhận quyết định này", ông Tú nói.

Trước đó, đơn vị từng tiến hành khảo sát hiện trạng của con tàu.

Cụ thể, bên trong tàu có nhiều khu vực vệ sinh cần tháo gỡ như tấm trần gây ô nhiễm, hệ thống bánh lái, bình dầu phải vệ sinh sạch sẽ. Rác thải còn nằm trong tàu rất nhiều, dầu mỡ bám dày.

Tàu có 6 khoang hầm hàng thông nhau, một máy chính, 2 máy phụ, một máy phát điện và một chân vịt. Tất cả bị nhiễm nước mặn, han gỉ và không còn hoạt động.

Theo quan sát ban đầu của đơn vị, do không bảo dưỡng suốt thời gian dài nên phần vỏ tàu xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng.

Mục tiêu đề án từ phía công ty du lịch đưa ra nhằm tạo một sản phẩm du lịch biển mới lạ, thu hút du khách yêu thích bộ môn lặn. Hiện Việt Nam chưa chính thức có tour lặn biển ngắm xác tàu.

Tuy nhiên liên quan tới vấn đề này cũng nảy sinh không ít ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia đưa ra nhận định, việc đánh chìm tàu có thể gây thách thức tới môi trường.

Tàu Sheng Li dài 52m, rộng 8,5m, trọng tải khoảng 12.000 tấn, được đóng từ năm 2002 và bị bỏ hoang suốt 4 năm qua.

