400 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII

Sáng 24/9, Thành ủy Huế tổ chức họp báo, cung cấp thông tin liên quan Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, cho biết sự kiện chính trị quan trọng này sẽ diễn ra trong 3 ngày (2-4/10), với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

Đại hội Đảng bộ thành phố Huế sẽ diễn ra trong 3 ngày, tại Nhà hát sông Hương, phường Thuận Hóa (Ảnh: Vi Thảo).

Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, có 400 đại biểu tham dự, trong đó có 298 đại biểu nam, 102 đại biểu nữ.

Theo ông Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Huế, 100% nhân sự tham dự đại hội có bằng đại học, 152 người có trình độ Thạc sĩ, 12 Tiến sĩ, 1 Giáo sư và 1 Phó Giáo sư.

Đại hội dự kiến sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 52 thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy 15 người, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 11 nhân sự.

Bạn Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế trả lời báo chí về tư cách đại biểu (Ảnh: Vi Thảo).

Trả lời báo chí về tư cách đại biểu, bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, cho biết toàn bộ nhân sự tham dự đại hội đều bảo đảm theo quy định.

Theo bà Huệ, đến nay, Ủy ban Kiểm tra chưa nhận được đơn thư tố cáo chính danh nào trong thời hạn giải quyết, liên quan đến các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII.

Đơn thư tố cáo đảng viên vi phạm nếu có, phải chính danh và được xem xét, xử lý hoàn thành trước thời điểm khai mạc đại hội 30 ngày.

Ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế khẳng định, công tác nhân sự luôn là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của đại hội. Thành phố đã triển khai công tác nhân sự theo đúng quy trình 5 bước, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định của Trung ương.

Ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Vi Thảo).

Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trên hành trình xây dựng và phát triển thành phố di sản, đã được triển khai nghiêm túc, chu đáo.

Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII cũng đã có văn bản thông báo không nhận hoa chúc mừng để thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.