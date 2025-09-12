Thành phố Đà Nẵng không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ

Sáng 12/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, cho biết đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì buổi họp báo (Ảnh: Công Bính).

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đan xen nhiều cơ hội lẫn thách thức.

Theo bà Dung, đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm đến, tầm nhìn đến năm 2045.

“Đây cũng là dịp thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, sinh thái, văn minh, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, bà Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu.

Thành phố Đà Nẵng trang trí cờ hoa chào mừng đại hội (Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, cho biết với tinh thần tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí theo chủ trương của Trung ương và thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương không nhận hoa chúc mừng đại hội.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn đại hội, ông Hoàng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành kế hoạch tổng thể công tác bảo đảm an ninh, trật tự giao thông, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố, đảm bảo phù hợp trong điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay của thành phố.

Trong đó, triển khai phương án phá sóng và kiểm tra, kiểm soát trước khi đại biểu vào bên trong hội trường nơi tổ chức đại hội.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, có chủ đề: “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Đại hội cũng đưa ra phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Ban tổ chức cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, có 550 đại biểu tham dự, trong đó có 450 đại biểu chính thức và 100 khách mời. Đại hội diễn ra trong 3 ngày 16-18/9.