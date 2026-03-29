4 xe tải va chạm liên hoàn trong đêm trên đường Hồ Chí Minh

Sáng 29/3, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu quản lý đường bộ III) thông tin, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng đã thông tuyến trở lại sau tai nạn liên hoàn giữa các xe tải trong đêm.

Khoảng 0h ngày 29/3, xe tải mang biển kiểm soát 81C-125.xx, xe đầu kéo biển kiểm soát 82C-004.xx kéo rơ-mooc biển kiểm soát 82R-003.xx và xe tải biển kiểm soát 82G-000.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn phòng Quản lý đường bộ III.1).

Khi đến vị trí tại km1362+400, các phương tiện nêu trên va chạm liên hoàn với xe tải mang biển kiểm soát 50E-485.xx, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, các phương tiện hư hỏng, riêng xe tải biển kiểm soát 81C-125.xx và 50E-485.xx hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông trên đường Hồ Chí Minh qua xã Khâm Đức ùn tắc.

Đến 6h45 sáng 29/3, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường tai nạn, tuyến đường thông trở lại.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ III.1, vị trí tai nạn là đoạn đường thẳng dốc khoảng 2% đường có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư, không có đèn chiếu sáng ban đêm. Thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường khô ráo, hệ thống an toàn giao thông phát huy tác dụng.