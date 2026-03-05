30 xã, phường của Hà Nội dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi 2 siêu dự án

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi 30 xã, phường về việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

30 xã, phường này gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo.

Khu vực bãi sông Hồng (Ảnh: CTV).

Đối với phương án xử lý các dự án nằm trong phạm vi ranh giới 2 "siêu dự án", UBND các xã, phường được yêu cầu dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình (gồm cả đầu tư công và vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án.

Động thái này của Hà Nội nhằm thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, Hà Nội yêu cầu UBND các xã phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Trước đó, ngày 14/12/2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và thống nhất nguyên tắc, chủ trương đầu tư dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hai dự án này có tổng số vốn đầu tư khoảng 1,78 triệu tỷ đồng với quy mô sử dụng đất hơn 20.000ha.