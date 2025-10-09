Hà Nội khởi công cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng

Chiều 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và đường dẫn hai đầu cầu.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn với tổng chiều dài khoảng 4,18km.

Cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, gồm 6 nhịp, quy mô mặt cắt ngang 43m, thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án (Ảnh: CTV).

Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao gồm nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan); nút giao với đường Nguyễn Sơn.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết cầu Trần Hưng Đạo là một trong 18 công trình cầu đường bộ bắc qua sông Hồng thuộc quy hoạch phát triển giao thông vận tải thủ đô.

Theo ông Tuấn, việc xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương giãn dân và giảm áp lực giao thông trong đô thị trung tâm, kết nối giữa các đường trục chính dọc hai bờ sông Hồng, phát triển không gian đô thị hiện đại.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng xác định.

Thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung và ưu tiên nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới và thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị việc thi công công trình phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp…