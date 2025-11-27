3 hồ chứa nước ở TPHCM cùng xả lũ, nguy cơ ngập khu dân cư

Ngày 27/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thông tin cả 3 hồ chứa nước Đá Đen, Sông Hỏa, Sông Ray (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đều xả lũ trong sáng nay để đảm bảo an toàn cho công trình trước diễn biến thời tiết ảnh hưởng của cơn bão số 15.

Theo đó, từ 8h ngày 27/11, ba hồ chứa nước sẽ đồng loạt xả lũ nhằm đảm bảo an toàn công trình khi mực nước tiếp tục dâng cao. Đây là đợt xả lũ thứ 4 trong năm đối với hồ Đá Đen và Sông Ray; riêng hồ Sông Hỏa bước vào đợt xả lũ thứ 3.

Hồ Sông Ray xả tràn từ ngày 27/11 đến 7/12 (Ảnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM).

Việc xả lũ dự kiến kéo dài đến 8h ngày 7/12 và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực hạ lưu. Trước đó, các hồ có thông báo gửi đến các địa phương để chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

Theo Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi, kết quả quan trắc ngày 24/11 cho thấy mực nước hồ Đá Đen đã vượt mức 44m, hồ Sông Hỏa mực nước lên 25m và hồ sông Ray mực nước đạt 71,64m.

Các hồ buộc phải xả lũ để bảo đảm an toàn công trình cũng như tính mạng và tài sản của người dân. Lưu lượng xả sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo lượng mưa, mực nước thượng nguồn và tình hình thời tiết trong những ngày tới.

Khu vực có nguy cơ ảnh hưởng gồm xã Châu Pha, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Hồ Tràm cùng các phường Tân Thành, Long Hương, Tam Long, Bà Rịa. Chính quyền địa phương được yêu cầu khẩn trương thông báo để người dân chủ động di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo thu hoạch sớm diện tích nuôi trồng thủy sản, bảo vệ tài sản và tuyệt đối không xuống sông đánh bắt cá hay di chuyển qua dòng chảy mạnh.