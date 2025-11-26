TPHCM yêu cầu Thủy điện Trị An phải thông báo kịp thời khi xả lũ

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động điều tiết vận hành hồ chứa để giảm thiểu tối đa ngập lụt cho hạ du; phòng tránh tổ hợp bất lợi do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão), triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

Thủy điện Trị An phải ra thông báo khi xả lũ để người dân vùng hạ du ứng phó (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước hồ nhằm tăng dung tích phòng lũ khi có mưa lớn.

Các đơn vị phải thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn công trình; đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có).

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng để khắc phục sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

Công ty Thủy điện Trị An phải thông báo kịp thời đến cơ quan, tổ chức và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết nước qua tràn, giúp người dân chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

UBND TPHCM đề nghị các phường, xã có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xả lũ theo dõi chặt diễn biến xả lũ của các hồ chứa; thông tin kịp thời về lưu lượng xả, tình hình ngập để người dân chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả (nếu có) theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng thực hiện phương án phòng chống ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ; cùng các phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du và ứng phó thiên tai của các hồ chứa.

Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết; thông tin điều tiết xả lũ của các hồ chứa và dự báo áp thấp nhiệt đới (bão), triều cường, mưa lớn để cảnh báo kịp thời cho các cơ quan, tổ chức và người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao tham mưu, báo cáo UBND thành phố khi có các tình huống cấp bách, phát sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý.