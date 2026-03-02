Bí thư TPHCM nói về hình ảnh giọt nước mắt tại công viên số 1 Lý Thái Tổ

Chiều 2/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 6, đã tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài (TPHCM) trước kỳ bầu cử.

Tại buổi làm việc, cử tri các phường thuộc trung tâm TPHCM bày tỏ sự tâm đắc bởi thành phố đã tháo gỡ nhiều công trình, dự án đóng băng để làm các công viên xanh, sạch, đẹp dịp Tết, đặc biệt là công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Những điều này đã giúp người dân phấn khởi và tạo khí thế mới cho TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6 (Ảnh: Q.Huy).

Sau khi lắng nghe ý kiến từ cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, việc xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM không chỉ để nói về hy sinh, mất mát mà còn hướng đến sự hồi sinh.

Theo lãnh đạo Thành ủy TPHCM, hình ảnh trái tim bên trong biểu tượng giọt nước mắt là ý tưởng tham mưu của đơn vị tư vấn nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi quyết định, TPHCM tập hợp khoảng 5.700 ý kiến của người dân và chuyên gia, nghiêm túc trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người để ra sản phẩm hài lòng nhất.

“Có rất nhiều đứa trẻ không biết ba mẹ mất như thế nào. Lãnh đạo TPHCM mong muốn có một nơi để tưởng nhớ những người đã qua đời trong đại dịch”, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài (Ảnh: Q.Huy).

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri phường Xuân Hòa, phường Bàn Cờ, phường Nhiêu Lộc (TPHCM) trước kỳ bầu cử.

Bí thư Trần Lưu Quang và các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM còn có những người ứng cử là ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, TPHCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM sẽ bầu ra 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 5 người ứng cử.