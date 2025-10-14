Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng thanh niên cứu bé trai bị lũ cuốn

Sáng 14/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi, trú tại thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn).

Trước đó chiều 30/9, anh Hiệu khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Hương Sơn), phát hiện bé N.B.K. (7 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi. Không chút do dự, anh đã lao mình xuống dòng nước xiết cứu cháu bé.

Thừa uỷ quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (bên phải), đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Hồ Quốc Hiệu (Ảnh: Thanh Mai).

"Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì, chỉ nghĩ nếu sợ hãi thì ai sẽ cứu người? Bởi chỉ cần chậm một giây thôi, cháu bé đã bị cuốn đi mất. Tôi chỉ biết phải cứu cháu bé bằng mọi giá", anh Hiệu chia sẻ.

Cũng theo anh Hiệu, lúc tiếp cận được cháu bé, nước lũ chảy xiết nên anh không thể bơi được vào bờ. Trong lúc nguy cấp, một người dân chèo thuyền đến kịp thời tiếp cận và hỗ trợ. Nhờ đó anh và cháu bé được đưa lên bờ an toàn.

Theo đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, hành động dũng cảm của anh Hồ Quốc Hiệu góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên, thanh niên. Đây còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, lòng nhân ái, thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng hành động vì cộng đồng của tuổi trẻ.

Trước đó, anh Hiệu cũng được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh biểu dương và trao tặng Bằng khen.