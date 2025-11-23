Yamal tỏa sáng, Barcelona thắng đậm Bilbao và tạm chiếm ngôi đầu bảng

Sau 909 ngày sửa chữa, sân Nou Camp chào đón Barcelona thi đấu trở lại và bầu không khí trở nên sôi động. Barcelona quyết tâm giành trọn 3 điểm để lấy lại hưng phấn cho chặng đường còn lại.

Đội chủ nhà dễ dàng áp đảo về thế trận, phút thứ 4, Lewandowski đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Bilbao để dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Barcelona không gặp khó khăn để dễ dàng thắng đậm Bilbao (Ảnh: Getty).

Athletic Bilbao ép sân và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa. Mặc dù vậy, hàng thủ Barcelona chơi khá chắc chắn, đứng vững trước những pha tấn công của đối thủ.

Khi dâng cao đội hình, Bilbao để lộ những sơ hở bên phần sân nhà. Phút 45+3, Lamine Yamal thực hiện một pha chuyền dài bằng má ngoài đầy tinh tế, kiến tạo cho Ferran Torres thoát xuống đối mặt với thủ môn Unai Simon.

Thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha đã cố gắng cản phá, nhưng Torres vẫn lạnh lùng dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona. Bước sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục duy trì thế trận ép sân trong khi cầu thủ Bilbao tỏ ra mất bình tĩnh.

Phút 48, Fermin Lopez dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Unai SImon, nâng tỷ số lên 3-0. Thế trận gần như đã an bài, khi Bilbao bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Lamine Yamal lập cú đúp kiến tạo trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Getty).

Khó khăn tiếp tục đến với Bilbao, khi Sancet nhận thẻ đỏ ở phút 54 sau pha vào bóng thô bạo. Chơi hơn người, Barcelona thi đấu ung dung, họ đá chậm để bảo toàn lợi thế.

Phút 90, Lamine Yamal vượt qua hàng loạt hậu vệ Bilbao trước khi chuyền bóng cho Torres dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng 4-0 trước Bilbao trong ngày trở lại sân Nou Camp.

Barcelona duy trì mạch bất bại kéo dài 24 năm trên sân nhà tại La Liga trước Bilbao và họ tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid. Cả hai đội hiện đang có cùng 31 điểm, nhưng Barcelona hơn hiệu số bàn thắng. Rạng sáng mai (24/11), Real Madrid làm khách trên sân của Elche.