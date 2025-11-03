HLV Hansi Flick tiết lộ tình hình chấn thương của Lamine Yamal

Barcelona đã khẳng định sức mạnh vượt trội của mình bằng một chiến thắng ấn tượng trước Elche trong khuôn khổ vòng 11 La Liga. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn là tình hình sức khỏe của thần đồng Lamine Yamal.

HLV Flick cho rằng Yamal vẫn đang phải điều trị chấn thương (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu, người hâm mộ đã vô cùng lo lắng khi có thông tin cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha đang mắc chấn thương vùng háng mãn tính (Pubalgia), một vấn đề vốn không có phương pháp điều trị dứt điểm.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Flick đã xác nhận chấn thương của Yamal vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức bày tỏ sự tin tưởng rằng, cầu thủ trẻ này đang dần học cách thích nghi và kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình để tiếp tục cống hiến cho đội bóng.

"Chấn thương của Yamal cần được theo dõi và quản lý cẩn thận, cậu ấy là một người rất kỷ luật. Cậu ấy vẫn phải duy trì việc tập luyện và điều trị đều đặn, và đang làm rất tốt. Tôi không thể nói rằng chấn thương đã khỏi hẳn, vì đôi khi nó vẫn tái phát. Điều quan trọng là Yamal biết cách tự điều chỉnh để vượt qua”, HLV Flick nói.

Tình hình chấn thương của Yamal dường như không mấy ảnh hưởng đến cầu thủ này trong trận đấu với Elche. Anh ra sân cùng các đồng đội và chính là người khởi đầu cho chiến thắng cho Barcelona bằng bàn mở tỷ số quan trọng.

Pha lập công vào lưới Elche giúp cầu thủ sinh năm 2007 này đạt được thành tích ấn tượng với 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 9 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Dù phong độ cá nhân chưa đạt mức cao nhất như mùa giải trước, sự hiện diện và tinh thần chiến đấu của Yamal được xem là nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội, thúc đẩy Barcelona hướng tới những kết quả tích cực trong giai đoạn sắp tới.

Yamal ăn mừng bàn thắng vào lưới Elche sau những ồn ào ngoài sân cỏ (Ảnh: Getty).

“Yamal đã làm rất tốt, chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho toàn đội. Nếu chúng tôi tận dụng tốt các cơ hội, tỷ số có thể đã là 6-2 hoặc 5-2. Hôm nay là một bước tiến quan trọng nữa của đội bóng. Trước kỳ nghỉ, chúng tôi còn hai trận và mục tiêu là giành trọn vẹn chiến thắng", HLV Flick phát biểu sau trận đấu với Elche.

Barcelona đã thành công thu hẹp cách biệt điểm số với đối thủ truyền kiếp Real Madrid xuống chỉ còn 5 điểm. Trận đấu tiếp theo, đoàn quân HLV Flick sẽ có chuyến làm khách đến sân của Club Brugge trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League vào ngày 6/11, Sau đó, họ sẽ trở về La Liga và thi đấu trên sân của Celta Vigo vào ngày 10/11.