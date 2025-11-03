Lamine Yamal ghi bàn, Barcelona nỗ lực bám đuổi Real Madrid

Tiếp đón Elche trên sân nhà, Barcelona quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm. HLV Hansi Flick tung ra sân các tiền đạo Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres còn De Jong, Casado, Fermin Lopez thi đấu ở giữa sân.

Lamine Yamal mở tỷ số cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Sau thất bại trước Real Madrid ở trận Siêu kinh điển cuối tuần trước, Barcelona không được phép để mất điểm số và họ dồn đội hình lên ép sân Elche. Phút thứ 9, Yamal nhận đường chuyền của Balde trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Pena giúp Barcelona dẫn 1-0.

Hai phút sau, hậu vệ Elche mắc sai lầm tạo cơ hội cho Fermin Lopez dọn cỗ để Ferran Torres nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn 10 phút, Barcelona chơi chủ quan và để đối thủ lấy lại thế trận.

Elche bất ngờ ép sân và họ có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Rafa Mir ở phút 42. Barcelona có lợi thế ở hiệp 1 và họ lấy lại sự áp đảo ở hiệp 2, đáng chú ý là cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc ở phút 47 của Rashford.

Barcelona nỗ lực bám đuổi Barcelona ở cuộc đua vô địch La Liga (Ảnh: Getty).

Đến phút 52, Rashford sút tung lưới Elche nhưng bàn thắng không được công nhận do Fermin Lopez đã việt vị trước đó. Ba phút sau, hàng thủ Barcelona thót tim khi Rafa Mir dứt điểm trúng xà ngang khi thủ môn Szczesny đã đứng nhìn.

Hy vọng gỡ hoà của Elche bị dập tắt ở phút 61 khi Rashford có pha xử lý cá nhân tốt trước khi sút từ góc hẹp đưa bóng dội mép dưới xà ngang giúp Barcelona dẫn trước 3-1. Rafa Mir thêm một lần đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành của Barcelona nhưng Elche không thể làm nên bất ngờ.

Thắng Elche 3-1 trên sân nhà, Barcelona có được 25 điểm/11 trận, lấy lại vị trí thứ hai La Liga từ tay Villarreal và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 5 điểm.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Szczesny, Balde (Martin 74'), Araujo, Eric Garcia, Kounde, De Jong, Casado, Fermin Lopez (Olmo 66'), Rashford (Lewandowski 74'), Yamal (Bardghji 88'), Torres (Pedro Fernandez 88').

Bàn thắng: Yamal (9'), Ferran Torres (11'), Rashford (61').

Elche: Pena, Nunez, Affengruber, Bigas (Fort 70'), Pedrosa (Donald 82'), Aguado, Neto (Mendoza 46'), Febas, Valera (Santiago 70'), Rafa Mir, Andre Silva (Alvaro Rodriguez 74').

Bàn thắng: Rafa Mir (42').