Xuất sắc vượt "tử địa", Arsenal khởi đầu như mơ ở Champions League

Arsenal được dự đoán sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân San Mames của Bilbao ở trận mở màn vòng bảng Champions League. Trong quá khứ, đội bóng xứ Basque luôn nổi tiếng đáng sợ mỗi khi thi đấu trên sân nhà.

Martinelli và Trossard ghi bàn giúp Arsenal giành chiến thắng trước Bilbao (Ảnh: Getty).

Thực tế, Arsenal đã trải qua trận đấu vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hai sự thay đổi người của HLV Mikel Arteta là Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đã ghi bàn giúp "Pháo thủ" giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bilbao.

Bước vào trận đấu này, Bilbao đã khiến cho Arsenal gặp nhiều khó khăn. Đội bóng xứ Basque đã liên tục tấn công, buộc đoàn quân của HLV Arteta phải chơi phòng ngự.

Sau khoảng 20 phút đầu gặp khó, Arsenal bắt đầu lấy lại thế trận và dồn lên tấn công. Tuy nhiên, nỗ lực của Madueke, Eze hay Gyokeres đều không thành công. Dù đã tạo ra một vài cơ hội nhưng "Pháo thủ" không tận dụng được.

Sang hiệp 2, tình hình vẫn không thay đổi. Arsenal liên tục dồn bóng sang hai cánh của Eze và Madueke nhưng không tạo ra những cơ hội quá rõ rệt về phía khung thành của Bilbao.

Trong bối cảnh ấy, HLV Arteta đã quyết định tung Martinelli và Trossard vào sân để làm mới hàng công. Cuối cùng, nước cờ của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phát huy hiệu quả.

Martinelli ghi 1 bàn và đóng góp 1 kiến tạo cho Arsenal sau khi vào sân thay người (Ảnh: Getty).

Phút 72, cầu thủ mới vào sân thay người Martinelli đã thực hiện cú bứt tốc từ giữa sân sau đường chuyền của Trossard trong tình huống phản công của Arsenal. Cuối cùng, anh dứt điểm gọn gàng, hạ gục thủ thành Unai Simon.

Sau bàn thua này, Bilbao buộc phải dồn lên tấn công và không thể chơi phòng ngự. Tuy nhiên, họ không thể vượt qua được hàng thủ tổ chức tốt của Arsenal.

Không những vậy, tới phút 87, Arsenal tiếp tục có bàn thắng từ tình huống phản công. Martinelli đã có tình huống đột phá bên cánh trái, trước khi trả ngược cho Trossard dứt điểm, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal.

Đội hình thi đấu:

Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, Vesga, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Navarro, Inaki Williams

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze, Gyokeres