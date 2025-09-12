UEFA Champions League đổi luật, nhiều đội bóng Premier League hưởng lợi

Quyết định này được UEFA đưa ra nhằm đảm bảo danh sách đăng ký không bị giảm sút một cách bất công và để các cầu thủ tránh phải chịu thêm áp lực về khối lượng thi đấu.

Tuy nhiên, quyền sử dụng một cầu thủ thay thế "tạm thời" chỉ được áp dụng đến lượt trận thứ 6 vào tháng 12, thời điểm kết thúc vòng bảng Conference League.

Federico Chiesa có thể thi đấu cùng Liverpool tại Champions League dù đã bị gạch tên (Ảnh: Getty).

Quyết sách mới của UEFA đã đem lại lợi thế cho một số CLB. Vào tuần trước, 5 đội bóng Premier Leage công bố danh sách thi đấu tại Champions League. Nhiều cái tên đáng chú ý đã bị gạch, khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng.

Điển hình như ở CLB Chelsea, HLV Enzo Maresca đã thẳng tay gạch tên tân binh Facundo Buononotte ra khỏi đội hình dự Champions League. Tuy nhiên, theo quy định mới, Buononotte hoàn toàn có thể trở lại giải đấu này và thay thế Liam Delap, cầu thủ đang dính chấn thương gân kheo.

Những ngôi sao khác không có tên trong đội hình tham dự Champions League là tiền đạo Federico Chiesa của Liverpool, tiền đạo Mathys Tel của Tottenham và Gabriel Jesus của Arsenal, những người đang phải điều trị chấn thương cũng sẽ có cơ hội trở lại Champions League ngay lập tức, nếu bình phục trước loạt trận thứ 6 vào tháng 12.

Theo quy định cũ, những cầu thủ này sẽ phải chờ đến giai đoạn knock-out sau Giáng sinh mới có cơ hội trở lại. Tuy nhiên, thay đổi mới từ UEFA có thể sẽ giúp tình hình đảo chiều.

Bên cạnh việc sửa đổi luật, ngày 11/9 vừa qua tại Albania, các quan chức của UEFA cũng đã thống nhất địa điểm tổ chức loạt trận chung kết các giải đấu châu Âu. Theo đó, trận chung kết Champions League 2027 sẽ diễn ra trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid.

UEFA chốt địa điểm diễn ra trận chung kết Champions League 2027 sẽ diễn ra tại sân Wanda Metropolitano (Ảnh: Getty).

Lần gần nhất sân Metropolitano đăng cai tổ chức một trận chung kết Champions League là vào năm 2019. Khi đó, Liverpool đã đánh bại Tottenham với tỷ số 2-0.

Cùng với đó, UEFA cũng công bố địa điểm cho các giải đấu khác: trận chung kết nữ Champions League 2027 tại sân vận động Quốc gia ở Warsaw (Ba Lan); Siêu Cúp 2026, chung kết Futsal Champions League 2026, Futsal U19 châu Âu và Women's Futsal Euros sẽ được tổ chức tại Salzburg (Áo), Pesaro (Ý), Astana (Kazakhstan) và Osijek (Croatia).