Vòng mở màn Champions League: Đại chiến nảy lửa, kẻ mạnh ra oai

Thể thức mới ở Champions League mang tới nhiều nét thú vị khi những trận đại chiến có thể xuất hiện trong từng vòng đấu ở giai đoạn vòng bảng. Ngay ở lượt trận mở màn, người hâm mộ đã chứng kiến tới 4 màn đại chiến nảy lửa của hai nền bóng đá Anh và Tây Ban Nha.

Đây là những giải đấu có nhiều đại diện nhất tham dự vòng bảng Champions League với lần lượt 6 suất và 5 suất. Việc hầu hết các CLB ở hai nền bóng đá mạnh nhất châu Âu chạm trán ngay ở vòng đầu tiên tạo nên “màn chào hỏi” thú vị ở Champions League mùa này. Trong đó, những ứng cử viên vô địch có thể lộ diện.

Liverpool đụng độ Atletico Madrid ngay ở vòng mở màn Champions League (Ảnh: Getty).

Cặp đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid được mong chờ nhất ở loạt đại chiến Anh và Tây Ban Nha. Ở mùa giải trước, Liverpool đã giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục dưới thời HLV Arne Slot. Để nâng cấp sức mạnh, The Kop đã chi tới 484 triệu euro (theo số liệu của Transfermarkt) để chiêu mộ hàng loạt cầu thủ như Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong…

Dù hầu hết các tân binh đều chưa gây dấu ấn (ngoại trừ Ekitike) nhưng Liverpool vẫn toàn thắng cả 4 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, Atletico Madrid, với lối chơi mạnh mẽ, rắn rỏi dưới thời HLV Simeone, được kỳ vọng sẽ cản bước “ông lớn” nước Anh.

Trong những năm gần đây, Liverpool đã toàn thắng ba trận đối đầu với Atletico Madrid. Dù thống kê này mang tới sự lạc quan cho thầy trò HLV Slot nhưng họ không thể coi thường đại diện Tây Ban Nha. Los Rojiblancos vẫn là đội bóng giàu kinh nghiệm và sẵn sàng gây khó cho Liverpool bằng lối chơi phòng ngự vững chắc.

Trong khi đó, Arsenal sẽ có chuyến làm khách tới sân của Bilbao. Xét trên nhiều khía cạnh, “Pháo thủ” được đánh giá nhỉnh hơn so với đội bóng xứ Basque. Đặc biệt, ở mùa giải trước, Arsenal đã chứng minh sức mạnh khi lọt vào bán kết Champions League.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, Bilbao luôn đáng sợ ở sân nhà San Mames. Nếu không lường trước được những cạm bẫy trong chuyến hành quân tới xứ Basque, đội bóng thành London hoàn toàn có thể ngã ngựa.

Arsenal đối diện với chuyến làm khách khó khăn tới sân San Mames của Bilbao (Ảnh: Getty).

Một cặp đấu khác cũng đáng chú ý khi Tottenham đón tiếp Villarreal trên sân nhà. Spurs đang “lột xác” dưới thời HLV Thomas Frank khi giành chiến thắng trong 3/4 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Họ cải thiện đáng kể hàng thủ so với thời HLV Postecoglou khi đều giữ sạch lưới trong cả ba trận đấu này.

Tuy nhiên, Villarreal luôn đáng gờm ở cúp châu Âu nhờ lối chơi khó chịu. Trong lần gần nhất góp mặt ở Champions League (mùa 2021/22), “Tầu ngầm vàng” đã lọt vào bán kết. Đó là lý do mà Tottenham phải thực sự cẩn trọng.

Bóng đá Anh và Tây Ban Nha còn một trận chiến thú vị khác khi Newcastle đụng độ Barcelona. “Chích chòe” vừa buộc phải bán tiền đạo số 1 Alexander Isak cho Liverpool nhưng họ đã mang về hàng loạt tân binh Elanga, Thiaw, Ramsey, Woltemade hay Wissa.

Lối chơi của Newcastle hướng tới sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Họ phải đối đầu với “sự mềm mại” từ Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya đã vươn lên mạnh mẽ kể từ mùa giải trước khi giành chức vô địch La Liga và lọt vào bán kết Champions League. Ở trận đấu này, Lamine Yamal sẽ không ra sân vì chấn thương nhưng Barcelona vẫn rất nguy hiểm. Cuối tuần qua, dù không có sự phục vụ của Yamal nhưng Los Blaugrana vẫn hủy diệt Valencia với tỷ số 6-0.

Hai đại diện còn lại của Anh là Man City và Chelsea cũng đối diện với thử thách khó khăn. Man City sẽ đón tiếp nhà vô địch Serie A là Napoli trên sân nhà Etihad. Ở trận đấu này, De Bruyne sẽ có màn hội ngộ cảm xúc với CLB cũ. Trong khi đó, Chelsea phải làm khách trên sân của Bayern Munich. Đây là thử thách lớn với nhà vô địch FIFA Club World Cup nhưng dù sao, họ đang dần đi vào sự ổn định dưới thời HLV Enzo Maresca.

Chelsea đại diện với Bayern Munich ở vòng mở màn Champions League (Ảnh: Getty).

Cũng ở lượt trận mở màn, Real Madrid sẽ đón tiếp đại diện Pháp là Marseille trên sân nhà Bernabeu. Dù chưa thực sự ổn định dưới thời HLV Xabi Alonso nhưng Los Blancos vẫn có khả năng cao giành 3 điểm trong trận đấu này.

Trong khi đó, nhà vô địch PSG sẽ đụng độ với Atalanta trên sân nhà Công viên các Hoàng tử. Trước trận đấu này, PSG mất toàn bộ hàng công khi Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue đều chấn thương. Điều đó có thể khiến họ gặp khó trước đại diện Italy.