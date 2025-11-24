HLV Ruben Amorim: "Tôi luôn bị ám ảnh khi Man Utd thua trận"

"Mọi thứ có thể thay đổi trong một khoảnh khắc, vì vậy tôi không muốn nói rằng cơn bão đã qua với Man Utd, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị.

Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ cơn bão nào vào thời điểm này, lên kế hoạch ứng phó và nỗ lực cho mọi trận đấu", HLV Ruben Amorim phát biểu trước thềm trận đấu muộn vòng 12 Premier League với Everton diễn ra vào ngày mai (3h ngày 25/11).

Man Utd vừa trải qua trận hoà với Tottenham và có chuỗi 5 trận bất bại trước khi đấu Everton (Ảnh: Getty).

Thống kê sau 54 trận dẫn dắt Man Utd của HLV Amorim là hành trình đầy khó khăn khi "Quỷ đỏ" thắng 21 trận, hòa 14 và thua 19, đạt tỷ lệ chiến thắng 38,89%. Tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 10 và chuỗi 5 trận bất bại, tín hiệu cho thấy đội bóng đang cố gắng cải thiện thứ hạng.

Thế nhưng khi phóng viên đề cập chuỗi ngày đen tối của Man Utd đã trôi qua hay chưa, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khiêm tốn bày tỏ: "Tôi bị ám ảnh sau những trận thua. Điều đó mang lại cho chúng tôi cảm giác cấp bách trong mọi buổi tập luyện.

Chơi mọi trận đấu ở Ngoại hạng Anh, bạn cảm thấy mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh vì tất cả các đội đều có thể thắng bất kỳ trận đấu nào và nếu bạn nhìn xuống phía dưới, các đội đều có rất nhiều điểm".

HLV Amorim cũng cho rằng chuỗi 5 trận bất bại của Man Utd không mang nhiều ý nghĩa, nhất là hai trận gần nhất đội bóng của ông đều không thắng. "Tôi đã rất thất vọng sau hai trận đấu gần đây (Nottingham Forest và Tottenham), đặc biệt là trận gần nhất. Vì vậy, đối với chúng tôi, bất bại 5 trận là không đủ.

Ở CLB này, thời điểm không quan trọng, bất bại là không đủ. Bất bại không phải là tất cả. Chúng tôi đã không thắng hai trận gần đây nhất, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi phải đối mặt trận thứ ba không thắng và phải nỗ lực để điều đó không xảy ra", HLV Amorim khẳng định.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã tốt hơn, đang ở trong một thời điểm tốt hơn. Chúng tôi đang làm mọi thứ tốt hơn, nhưng chúng tôi chưa hoàn hảo. Thành thật mà nói, chúng tôi đang chơi tốt hơn, nhưng vẫn còn xa mới hoàn hảo.

Chúng tôi cần phải làm được điều đó, đặc biệt là để giành chiến thắng ở giải đấu này. Chúng tôi cần phải hoàn hảo trong mọi mặt, cần thêm một chút may mắn, để cố gắng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Vì vậy, chúng tôi vẫn còn xa mới có được một môi trường hoàn hảo", nhà cầm quân 40 tuổi chốt lại.