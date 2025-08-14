Ngôi sao Hàn Quốc lập kỷ lục ấn tượng, gây tiếng vang ở châu Âu

Đêm qua, PSG đã vượt qua Tottenham ở loạt sút luân lưu trong trận siêu cúp châu Âu diễn ra trên sân Friulli (Italy). Mặc dù bị Spurs dẫn trước hai bàn nhưng PSG vẫn gỡ hòa trong 10 phút cuối trận, trước khi đánh bại đối thủ ở loạt đấu súng.

Lee Kang In tỏa sáng giúp PSG giành siêu cúp châu Âu (Ảnh: Getty).

Như vậy, PSG trở thành đội bóng Pháp đầu tiên trong lịch sử giành siêu cúp châu Âu. Lee Kang In chính là người mở màn giúp PSG “trở về từ cõi chết” khi thực hiện cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm tung lưới Tottenham phút 84.

Ngôi sao sinh năm 2001 đã đi vào lịch sử sau khi cùng PSG đăng quang. Theo đó, Lee Kang In trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên giành siêu cúp châu Âu. Trong quá khứ, Park Ji Sung từng cùng Man Utd tham dự trận siêu cúp châu Âu năm 2008. Mặc dù vậy, Quỷ đỏ lại thất bại 1-2 trước Zenit, khiến cho huyền thoại người Hàn Quốc chưa thể giành danh hiệu này.

Ngoài ra, Lee Kang In cũng là cầu thủ châu Á đầu tiên giành chức vô địch Champions League rồi lên ngôi ở siêu cúp châu Âu ngay sau đó.

Trong bối cảnh Son Heung Min đã rời xa bóng đá châu Âu, Lee Kang In đang nổi lên trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc.

Lee Kang In là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc ở đấu trường châu Âu (Ảnh: Getty).

Tiền đạo này đã giành 8 danh hiệu cùng với PSG bao gồm 2 Ligue 1, 2 cúp Quốc gia, 2 siêu cup Pháp, 1 Champions League và 1 siêu cúp châu Âu. Chân sút 24 tuổi đang tiến gần tới kỷ lục giành 11 danh hiệu ở châu Âu của huyền thoại Park Ji Sung.

Mặc dù chưa phải là nhân tố chủ chốt ở PSG nhưng Lee Kang In luôn được xem là “bài tẩy” nguy hiểm của HLV Luis Enrique. Trong mùa giải này, ngôi sao sinh năm 2001 sẽ nỗ lực cạnh tranh vị trí chính thức ở sân Công viên các Hoàng tử.

PSG sẽ thi đấu trận mở màn Ligue 1 mùa này gặp Nantes vào lúc 01h45 ngày 18/8.