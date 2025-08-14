HLV Tottenham tiếc nuối tột độ khi để tuột Siêu cúp châu Âu

Rạng sáng 14/8, ở trận tranh Siêu cúp diễn ra tại sân Friuli (Ý), Tottenham dẫn 2-0 trước PSG cho tới phút 85, nhưng đội đương kim vô địch Champions League đã san hòa 2-2 trước khi hết thời gian thi đấu chính thức, sau đó giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu.

HLV Frank buồn bã bước qua chiếc cúp của giải Siêu cúp châu Âu (Ảnh: Getty).

Tottenham đã có khởi đầu như mơ khi dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của bộ đôi trung vệ Micky van de Ven và Cristian Romero. Tuy nhiên, PSG đã vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối trận. Cầu thủ vào sân thay người Lee Kang In rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 5 phút. Sau đó, một cầu thủ dự bị khác, Goncalo Ramos, đã gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ tư, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Trong loạt "đấu súng", cả Van de Ven của Tottenham và Mathys Tel đều đá hỏng. Cuối cùng, Nuno Mendes đã thực hiện thành công quả 11m quyết định, giúp PSG giành chiến thắng 4-3 và nâng cao chiếc cúp vô địch.

Tottenham đã đứng trước cơ hội trở thành câu lạc bộ Anh thứ bảy giành Siêu cúp. Tuy nhiên, họ đã không thể duy trì lợi thế, đặc biệt là sau khi áp dụng hệ thống 5-3-2 mới trong 20 phút cuối trận, tạo điều kiện cho PSG lội ngược dòng.

Khi được hỏi về sự thay đổi đội hình, nơi cầu thủ trị giá 55 triệu bảng Mohammed Kudus chơi ở vị trí tiền đạo cùng Richarlison, HLV Frank giải thích: "Tôi biết chúng tôi phải làm điều gì đó khác biệt một chút khi đối đầu với PSG, nên đó giống như một chiến dịch đặc biệt vậy".

Ông tiếp tục ví von: "Về mặt y khoa, ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân đã tử vong. Vậy nên kết quả cuối cùng không mấy khả quan. Nhưng chúng tôi đã làm việc theo một kế hoạch hơi khác một chút và chúng tôi đã rất gần với thành công".

HLV Frank hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Tottenham (Ảnh: Getty).

Frank cũng bày tỏ sự chấp nhận với kết quả hòa 2-2 trước một đối thủ mạnh như PSG: "Nếu hòa 2-2 với PSG, tôi nghĩ bạn nên chấp nhận kết quả đó. Chỉ một kết quả duy nhất là tốt. Sau đó, nếu phân định thắng thua, chúng ta sẽ đá luân lưu, nên chúng ta cần tập luyện luân lưu. Có lẽ đó là điều cần thiết để giành chiến thắng trong trận chung kết."

Dù thất bại, huấn luyện viên của Tottenham vẫn nhìn thấy những điểm tích cực: "Tôi nghĩ nếu mọi người đều nói đây sẽ là một trận hòa và chúng tôi sẽ thua trên chấm luân lưu, mọi người sẽ nghĩ "Ồ, thật ấn tượng". Nhưng rồi nếu bạn nhìn vào màn trình diễn và sự thay đổi mà họ thực sự thể hiện, thật tuyệt vời. Luôn là một tinh thần thi đấu tuyệt vời trong suốt trận đấu. Vậy nên có rất nhiều điều đáng mừng".

Tottenham sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League vào thứ 7 tuần này với trận đấu trên sân nhà gặp đội bóng mới thăng hạng Burnley. Với danh hiệu thứ năm trong năm 2025, PSG sẽ khởi đầu mùa giải Ligue 1 tại Nantes vào chủ nhật.