Xuân Son và các tuyển thủ Việt Nam thực hiện nghĩa vụ công dân

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son tham gia bỏ phiếu ở điểm bỏ phiếu số 52, Nhà văn hóa Tức Mặc, phường Nam Định (Ninh Bình). Đây là lần đầu tiên cầu thủ này tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam (Xuân Son được nhập tịch hồi cuối năm ngoái).

Tiền đạo đang khoác áo CLB Nam Định chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt, vô cùng ý nghĩa đối với tôi và gia đình”.

Trong khi đó, một số cầu thủ của CLB Thể Công Viettel tham gia bầu cử tại trường Sỹ quan Chính trị, một số khác tham gia bỏ phiếu ở địa phương nơi họ cư trú. Các cầu thủ Thể Công Viettel tranh thủ bỏ phiếu từ sớm, để tối nay họ kịp ra sân thi đấu trận gặp CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy vào tối nay.

Tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam đang khoác áo CLB Thể Công Viettel là Nguyễn Công Phương (20 tuổi) nói: “Tôi rất vui khi có lần đầu tiên trong đời được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử”.

Còn đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang (23 tuổi), chia sẻ: “Đây là lần thứ hai trong đời tôi được tham gia bầu cử. Tôi đã đọc rất kỹ danh sách ứng cử viên được niêm yết ngay tại đơn vị. Tôi hiểu rằng mỗi lá phiếu là niềm hy vọng của công dân, hướng đến sự phát triển của đất nước”.