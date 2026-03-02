Xuân Son chia sẻ cảm xúc sau bàn thắng đầu tiên ở V-League năm nay

Trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định có cuộc lội ngược dòng thắng 3-2 đầy cảm xúc trước Ninh Bình. Sau rất nhiều chờ đợi, Xuân Son cuối cùng đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026.

Tiền đạo Xuân Son có bàn thắng đầu tiên ở V-League mùa này.

Xuất phát từ tình huống đón đường treo bóng của Văn Tới vào vòng cấm CLB Ninh Bình, tuyển thủ Việt Nam đánh đầu lái bóng về góc xa đánh bại hoàn toàn Đặng Văn Lâm, gỡ hòa 2-2.

Chia sẻ về cảm xúc sau pha lập công quan trọng giúp đội nhà ngược dòng giành thắng lợi, tiền đạo gốc Brazil nói: "Cảm xúc thật tuyệt vời. Tôi chỉ muốn thể hiện tốt nhất có thể trên sân cỏ. Bản thân tôi và toàn đội luôn cố gắng hết sức nhưng kết quả không phải lúc nào cũng thuận lợi cho đội chúng tôi.

Tôi biết là thứ hạng của chúng tôi hiện tại không thực sự tốt. Tuy nhiên Nam Định sẽ luôn luôn chiến đấu, luôn luôn cố gắng trong từng trận đấu".

Ở trận đấu này, chân sút sinh năm 1997 xuất hiện với một kiểu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Xuân Son tiết lộ đây là lời khuyên từ những người bạn Việt Nam nhằm giúp anh "đổi vận" sau quãng thời gian thi đấu không gặp may mắn vừa qua.

"Tôi nghĩ văn hóa Việt Nam có nhiều điều thú vị để học hỏi, và thật may là việc cắt tóc đã giúp tôi ghi bàn ngay lập tức", Xuân Son chia sẻ.

Trong khi đó, đây là trận đấu đầu tiên sau khi trở lại “ghế nóng” của HLV Vũ Hồng Việt. Chiến thắng giúp đội bóng thành Nam chấm dứt 10 trận liên tiếp không biết thắng ở V-League 2025-2026.

“Trước trận đấu tôi cũng có một chút tâm lý lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên đến bây giờ đã giải tỏa. Thực sự tôi rất vui khi toàn đội giành được chiến thắng. Các cầu thủ rất tuyệt vời”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Đánh giá về bàn thắng đầu tiên của Xuân Son, thuyền trưởng CLB Nam Định cho biết: “Thực tế thì những trận trước, Xuân Son vẫn rất tốt. Bạn ấy có rất nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa được thành bàn thắng. Tôi nghĩ cậu ấy thiếu may mắn thôi. Ở trận đấu này sự may mắn cộng với khả năng ghi bàn giúp Xuân Son khẳng định được đẳng cấp”.