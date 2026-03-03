Xuân Son “đổi vận”, tuyển Việt Nam nhận tin vui khi gặp Malaysia

Tối 1/3, CLB Nam Định đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước CLB Ninh Bình. Trong đó, điểm nhấn chính là bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Xuân Son. Từ đường tạt bóng của đồng đội, tiền đạo gốc Brazil tì đè và thực hiện cú đánh đầu rất căng tung lưới thủ môn Văn Lâm.

Xuân Son ghi bàn đầu tiên ở V-League mùa giải này (Ảnh: CLB Nam Định).

Bàn thắng ấy chính là những gì người hâm mộ Việt Nam muốn thấy ở Xuân Son. Nó cho thấy đầy đủ tố chất của tiền đạo gốc Brazil, từ sự mạnh mẽ, chính xác và quyết đoán. Đó chính là lời khẳng định cho sự trở lại của tiền đạo số một của tuyển Việt Nam.

Còn nhớ, trong trận thua trước Thể Công Viettel ở vòng đấu trước (tối 24/2), Xuân Son đã không kìm nén được cơn giận dữ vì… bất lực trước khung thành. Cầu thủ sinh năm 1997 đã trút giận vào chai nước khi bước vào đường hầm.

Điều may mắn với Xuân Son là HLV Vũ Hồng Việt, người góp phần tạo nên tên tuổi của tiền đạo gốc Brazil ở Việt Nam, đã trở lại ghế nóng của CLB Nam Định. Ngay lập tức, những thay đổi tích cực đã tới với Xuân Son và CLB thành Nam.

Trước khi thực hiện cú đánh đầu sấm sét tung lưới Văn Lâm, Xuân Son đã trải qua 3 trận liên tiếp không thể ghi bàn ở V-League (kể từ khi đăng ký ở giai đoạn 2). Trong khi đó, CLB Nam Định cũng trải qua chuỗi ngày dài đằng đẵng với 10 trận không thắng.

Cho tới thời điểm này, ít nhất nút thắt tâm lý của Xuân Son và CLB Nam Định đã được cởi bỏ. “Tôi cảm thấy tuyệt vời khi ghi bàn thắng sau thời gian dài chờ đợi. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức cống hiến trong từng phút một nhưng toàn đội sẽ luôn chiến đấu”, tiền đạo sinh năm 1997 tâm sự.

Đáng chú ý, Xuân Son từng bí bách tới mức “giải đen bằng việc cắt tóc”. Anh tâm sự: “Trước trận đấu với CLB Ninh Bình, một vài người bạn Việt Nam khuyên tôi thử cắt tóc xem có đổi vận không. Tôi đã thử, vì giờ tôi là người Việt Nam và muốn học theo văn hóa Việt Nam. Thật may là tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên ở V-League. Cảm giác giờ đây thật tuyệt vời”.

Việc Xuân Son được "đánh thức" đúng lúc là tin vui với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Khi Xuân Son cởi bỏ nút thắt tâm lý, tuyển Việt Nam đương nhiên hưởng lợi. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của cầu thủ này tại đội tuyển quốc gia. Ngay khi xuất hiện, Xuân Son đã tạo nên dấu ấn lớn ở AFF Cup 2024 khi giành giải Vua phá lưới với 7 bàn thắng và giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Kể từ khi Xuân Son chấn thương, hàng công của “Những chiến binh sao vàng” đã gặp khó trong suốt thời gian dài qua. HLV Kim Sang Sik đã loay hoay lắp ghép trên hàng công nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả.

Điều đáng tiếc là trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 với Malaysia, Xuân Son không thể ra sân. Đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 0-4. Sau trận đấu đó, tiền đạo của CLB Nam Định đã hẹn tái đấu với Malaysia ở lượt về.

Thời điểm này, khi trận tái đấu của hai đội đang ở rất gần, việc Xuân Son đạt trạng thái tốt mang tới tin vui cho đội tuyển Việt Nam. Cho tới khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra phán quyết với bóng đá Malaysia, “Những chiến binh sao vàng” vẫn còn nhiệm vụ phải thắng với cách biệt 4 bàn trước đối thủ.

Tất cả đang chờ đợi gương mặt mới của Xuân Son và đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3.