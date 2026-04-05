Xuân Son tỏa sáng cùng CLB Nam Định, Thể Công Viettel bị cầm hòa

Trận đấu giữa Nam Định và Hà Tĩnh trên sân Hà Tĩnh chứng kiến màn tỏa sáng của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ này khiến hậu vệ đội Hà Tĩnh phải mắc lỗi trong khu vực 16m50 ở phút 30.

Pha đá phạt đền mở tỷ số của Xuân Son, trong trận Nam Định gặp Hà Tĩnh (Ảnh: Lâm Anh).

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn sau khi tham khảo công nghệ VAR, cho đội Nam Định được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, chính Xuân Son thực hiện thành công, ghi bàn giúp cho Nam Định dẫn trước 1-0.

Đầu hiệp hai, Xuân Son một lần nữa ghi dấu ấn trong trận đấu này. Phút 48, Xuân Son chuyền bóng thông minh cho đồng đội Akolo lao xuống đối mặt với thủ môn Thanh Tùng của Hà Tĩnh.

Akolo đi bóng qua thủ môn Thanh Tùng, trước khi đá bóng vào lưới trống, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng thành Nam.

Trái ngược với hình ảnh rực sáng của Xuân Son là hình ảnh mờ nhạt của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trong màu áo CLB Công an TPHCM.

Xuân Son giúp Nam Định có chiến thắng (Ảnh: Lâm Anh).

Tiến Linh vẫn ra sân trong đội hình xuất quân của CLB Công.an TPHCM và anh tiếp tục “tịt ngòi” ở sân chơi trong nước. CLB Công an TPHCM nhận trận thua đậm 0-4 trước đội Thanh Hóa trên sân khách.

Ở trận đấu còn lại trong buổi tối nay (5/4), thuộc vòng 17 LPBank V-League 2025-2026, Thể Công Viettel bị Sông Lam Nghệ An (SLNA) cầm hòa 1-1 trên sân Vinh (Nghệ An).

Vương Văn Huy mở tỷ số cho SLNA ở phút 8. Mãi đến phút 90, Pedro Henrique mới san bằng tỷ số 1-1 cho Thể Công Viettel.

Hòa trận này, Thể Công Viettel có 35 điểm. Đội bóng của HLV Popov (người Bulgaria) vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, nhưng họ kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội đến 9 điểm.