CLB Hải Phòng thắng Hà Nội FC, PVF-CAND giành điểm quan trọng

Hà Nội FC nhập cuộc trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng với tâm lý khá thoải mái và sớm có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 3, nhưng rất may hàng thủ của đội chủ nhà đã chơi tập trung để cứu thua cho đội nhà.

CLB Hải Phòng thắng sít sao Hà Nội FC (Ảnh: VPF).

4 phút sau, đến lượt đội bóng đất Cảng tạo ra tình huống tấn công nguy hiểm khi Joel Tagueu tung cú dứt điểm chéo góc nhưng hàng phòng ngự đội khách kịp thời giải nguy.

Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng khi hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, buộc cả hai bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi khi cả hai đội vẫn ưu tiên sự chắc chắn. Tuy nhiên bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 79 khi đội chủ nhà có pha phối hợp tấn công đẹp mắt trước khi Hữu Nam dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Quan Văn Chuẩn và mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng.

Bàn thua buộc Hà Nội FC phải đẩy cao đội hình trong những phút cuối. Đội bóng thủ đô liên tiếp tổ chức các đợt lên bóng tốc độ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước một Hải Phòng chơi kín kẽ ở hàng thủ, mọi nỗ lực của đội khách đều không mang lại hiệu quả.

Chung cuộc, Hải Phòng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nội FC để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 và kém vị trí thứ 4 của Hà Nội FC đúng 3 điểm.

Trong khi đó, trận đấu cùng giờ diễn ra giữa CLB PVF-CAND và Becamex TPHCM đã chứng kiến một kết quả hòa giữa hai đội, phản ánh đúng cục diện trận đấu. Sau hơn nửa giờ thi đấu với thế trận cân bằng, đội khách Becamex TPHCM bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của tiền đạo Mạc Hồng Quân.

PVF-CAND giành điểm quan trọng trước Becamex TPHCM (Ảnh: VPF).

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa và đã cụ thể hóa được nỗ lực với pha ghi bàn của Thanh Nhàn ở phút 64, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trong khoảng thời gian còn lại, cả hai đội đều chơi thận trọng và kín kẽ ở khâu phòng ngự, khiến tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận. Bị cầm hòa ở trận đấu này, đội chủ nhà PVF-CAND tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng với 12 điểm sau 17 vòng đấu, trong khi Becamex TPHCM xếp vị trí thứ 10 với 19 điểm có được.