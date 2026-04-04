Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ, CLB Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu V-League

Tiếp đón đội bóng đang nằm ở khu vực xuống hạng là CLB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy diễn ra vào tối 4/4, đội chủ nhà Công an Hà Nội nhập cuộc đầy tự tin với mục tiêu giành chiến thắng để tạo ra khoảng cách an toàn với đội xếp thứ 2 là CLB Thể Công Viettel trong cuộc đua tranh ngôi vương mùa này.

Ngay phút thứ 7, từ một pha tấn công nhanh ở khu vực giữa sân, tiền vệ Stefan Mauk thoát xuống rất nhanh trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Văn Toản để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đội chủ nhà Công an Hà Nội tạo ra thế trận áp đảo trước CLB Đà Nẵng (Ảnh: Mạnh Quân).

Có bàn thắng sớm, các cầu thủ CLB Công an Hà Nội thêm phần tự tin khi tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành đội khách. Phút 24, Artur có đường chọc khe vào giữa thuận lợi cho Mauk và chân sút người Australia dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Văn Toản lần thứ 2.

6 phút sau, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà khi Minh Phúc phất bóng cực nhanh cho Đình Bắc, thủ thành Văn Toản lao ra khỏi vòng cấm nhưng phá bóng trượt và Đình Bắc có một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp. Đây cũng là tỷ số trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

Đình Bắc lập cú đúp giúp CLB Công an Hà Nội đánh bại CLB Đà Nẵng với tỷ số cách biệt 5-1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bước sang hiệp 2, đội khách bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 chỉ sau 3 phút bóng lăn. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Vân Sơn đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Nguyễn Filip.

Tuy nhiên đến phút 70, Đình Bắc cho thấy bản năng sát thủ khi tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội khách, thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Văn Toản nâng tỷ số lên 4-1 cho đội nhà.

Lê Văn Đô ấn định chiến thắng 5-1 cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 83, tiền đạo Artur có pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi chuyền cho Văn Đô dứt điểm ấn định chiến thắng đậm 5-1 cho đội nhà.

Với chiến thắng này, CLB Công an Hà Nội tiếp tục xây chắc ngôi đầu LPBank V-League 2025-2026 với 44 điểm sau 17 vòng đấu, hơn đội xếp thứ hai là CLB Thể Công Viettel tới 10 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đình Bắc, Stefan Mauk, Quang Hải, Thành Long, Leo Artur, Minh Phúc

CLB Đà Nẵng: Văn Toản, Đức Anh, Ngọc Hải, Văn Sơn, Hồng Phúc, Anh Tuấn, Đình Duy, Brandon, Lucas Ribamar, Văn Long, Phi Long